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Російська армія тричі за день била з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини
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Російська армія тричі за день била з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

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Російська армія тричі за день била з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня 15 серпня військові РФ тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Били з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Загалом випустили десять снарядів.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. Пошкоджена господарська споруда. Інші наслідки атак уточнюють.

У решті громад – день минув спокійно, написав посадовець.

Що відомо про обстріли Нікополя

За рік обстрілів у Нікополі загинули понад 20 жителів, понад 146 — отримали поранення. Зруйновано понад 4 тисячі будівель, приміщень, закладів освіти та інших об`єктів інфраструктури.

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