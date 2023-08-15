Протягом дня 15 серпня військові РФ тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Били з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Загалом випустили десять снарядів.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. Пошкоджена господарська споруда. Інші наслідки атак уточнюють.

У решті громад – день минув спокійно, написав посадовець.

Що відомо про обстріли Нікополя

За рік обстрілів у Нікополі загинули понад 20 жителів, понад 146 — отримали поранення. Зруйновано понад 4 тисячі будівель, приміщень, закладів освіти та інших об`єктів інфраструктури.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро