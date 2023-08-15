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Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
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Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку

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Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який діє на Мелітопольському напрямку. ОПУ

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який бере участь в обороні на Мелітопольському напрямку.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.

Володимир Зеленський заслухав доповідь про перебіг та особливості бойових дій, потреби військових в озброєнні, боєприпасах та вручив державні нагороди.

Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав заступник командира танкового батальйону 116-ї ОМБр майор Максим Захарченко.

Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» заступнику командира танкового батальйону 116-ї ОМБр майору Максиму Захарченку. ОПУ

Крім того, глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів і ордени "За мужність" II та III ступенів військовим, які відзначилися в боях на Мелітопольському напрямку.

"Насамперед дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе! Слава Україні", – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський вручає державну нагороду українському захисникові. ОПУ

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх захисників України, які віддали свої життя в боротьбі з російською агресією.

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