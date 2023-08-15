Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який бере участь в обороні на Мелітопольському напрямку.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.
Володимир Зеленський заслухав доповідь про перебіг та особливості бойових дій, потреби військових в озброєнні, боєприпасах та вручив державні нагороди.
Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав заступник командира танкового батальйону 116-ї ОМБр майор Максим Захарченко.
Крім того, глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів і ордени "За мужність" II та III ступенів військовим, які відзначилися в боях на Мелітопольському напрямку.
"Насамперед дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе! Слава Україні", – зазначив Володимир Зеленський.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх захисників України, які віддали свої життя в боротьбі з російською агресією.
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