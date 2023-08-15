На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Калуша, що на Івано-Франківщині, Віталій Андрусишин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

Віталій Андрусишин народився у 1988 році. У червні 2022 року чоловік мобілізувався у військо, служив гранатометником стрілецького відділення.

"Гідно виконував свій військовий обов'язок — мужньо та хоробро стояв на захисті своєї країни, рідної землі, кожного з нас", — написали на сторінці Калуської міськради.

Загинув військовослужбовець 13 серпня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу військами РФ.

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