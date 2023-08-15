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У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
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У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки

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У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
Експозиція художника Віктора Шутки. Фото: Суспільне Суми

У Сумській міській галереї презентували експозицію олійного живопису під назвою "У просторі часу". Автор — сумський художник Віктор Шутка.

Художник народився в Харкові, навчався і почав малювати в селі Терни Сумської області. Спочатку здобув спеціальність агронома, але відчув бажання опанувати мистецький напрямок. Навчався в студії Бориса Данченка, в Заочному народному університеті мистецтв.

У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
Експозиція художника Віктора Шутки. Фото: Суспільне Суми

"Тематика різна, в основному про життя, відношення до життя, кохання, віра, доля. На картинах часто повторюється хрест. Хрест – це для мене перехрестя дороги, якою ми йдемо, потім на перехресті зустрічаємо цей камінь, на якому написано "Ідеш наліво, ідеш направо". Зачасту пишеш роботу і ще не знаєш, що буде, воно інтуїтивно потім виходить, потім тільки починаю розуміти зміст цієї роботи", - розповів автор виставки, художник Віктора Шутка.

У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
Експозиція художника Віктора Шутки. Фото: Суспільне Суми

Перша персональна виставка автора відбулась у Сумах в 1992 році. З того часу їх було кілька, розповіла начальниця відділу "Агенції промоції "Суми". "Сьогодні ми презентуємо виставку художника Віктора Шутки, це не перша виставка персональна. Вона унікальна тими роботами, з яких ми бачимо події, відбувалися в нашій країні. Кожен може знати ці події. Картина, що представлена на афіші, — картина про інфляцію", - розповіла Тетяна Голод.

У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
Експозиція художника Віктора Шутки. Фото: Суспільне Суми

"Мені дуже сподобалися картини, де присутня вода і плин часу, де можна глянути й знизу вгору, і згори вниз. Воно переплітається в одній картині. Такі роботи – філософські, вони дають можливість замислитися, подивитися, переосмислити своє життя", - вважає відвідувачка виставки Ірина Крамаренко.

У Сумській міській галереї презентували виставку олійного живопису художника Віктора Шутки
Експозиція художника Віктора Шутки. Фото: Суспільне Суми

Переглянути живописні роботи Віктора Шутки в сумській міській галереї можна буде до 27 серпня.

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