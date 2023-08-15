В Івано-Франківську жінка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті, тож контролер викликав поліцейських. Виявилося, що вона перебуває в розшуку за крадіжку. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції області у Facebook.

14 серпня патрульні отримали виклик від контролера громадського транспорту. Він повідомив, що жінка відмовляється оплачувати за проїзд.

"Прибувши на вулицю Хоткевича, інспектори поспілкувалися зі сторонами конфлікту. Під час встановлення особи 36-річної громадянки, що відмовилася оплатити проїзд, патрульні з’ясували, що вона перебуває в активному розшуку Червоноградським відділом поліції у Львівській області за крадіжку", — йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ст. 135 КУпАП та доставили її в Івано-Франківське районне управління поліції.

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