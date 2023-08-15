НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
ПРЕЗИДЕНТВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольскому напрямку, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський побував у розташуваннях бригад, що ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.

Глава держави заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Президент відвідав бригади, що ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольскому напрямку, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський відвідав наступні бригади:

  • 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України;
  • 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура»;
  • 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ;
  • 65-ї окремої механізованої бригади;
  • 116-ї окремої механізованої бригади;
  • а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

"Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", – йдеться в дописі на сайті Офісу президента.

Президент відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольскому напрямку, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Крім того, за інформацією Офісу Президента, Володимир Зеленський дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала вчора під час відвідання ОТУ «Соледар», винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Президент Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Донеччині
Президент Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Донеччині
бойова медикиня Ксеня Конопля
Зеленський вручив "Хрест бойових заслуг" бойовій медикині з Нікополя
Герой України: льотчику-штурмовику з Черкащини президент вручив &quot;Золоту Зірку&quot;
Герой України: льотчику-штурмовику з Черкащини президент вручив "Золоту Зірку"
На початок