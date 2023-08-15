Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольському напрямку

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський побував у розташуваннях бригад, що ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.

Глава держави заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Володимир Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольскому напрямку, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський відвідав наступні бригади:

3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України;

47-ї окремої механізованої бригади «Маґура»;

117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ;

65-ї окремої механізованої бригади;

116-ї окремої механізованої бригади;

а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

"Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій", – йдеться в дописі на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський відвідав бригади, що ведуть наступ на Мелітопольскому напрямку, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Крім того, за інформацією Офісу Президента, Володимир Зеленський дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала вчора під час відвідання ОТУ «Соледар», винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

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