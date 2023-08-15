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Зустріли рідних та вшанували пам'ять загиблих побратимів: до Прилук повернулися бійці ТрО, що воювали на Сході
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Зустріли рідних та вшанували пам'ять загиблих побратимів: до Прилук повернулися бійці ТрО, що воювали на Сході

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Зустріли рідних та вшанували пам'ять загиблих побратимів: до Прилук повернулися бійці ТрО, що воювали на Сході
ФОТО: Суспільне Чернігів

15 серпня жителі Прилук урочисто зустріли бійців тероборони, які повернулися із зони бойових дій. Військовослужбовці пройшли колоною центральною вулицею до Соборної площі. В руках вони несли портрети загиблих побратимів. Повернулося близько пів тисячі бійців, жителів Прилук та району, які сформували 164-тий батальйон ТрО.

До Прилук повернулися бійці ТрО, що були на Сході
Бійці ТрО йдуть рідними Прилуками. ФОТО: Суспільне Чернігів

Прилучани зустрічають бійців ТрО, що були на Сході
Бійців, що повернулися зі Сходу, зустрічають прилучани. ФОТО: Суспільне Чернігів

Подячну молитву та чин панахиди за загиблими здійснив керуючий Чернігівською Єпархією ПЦУ Владика Антоній.

"Від імені всіх жителів міста Прилуки, від жителів Чернігівщини схиляю перед вами голову, перед тим подвигом, що ви звершували кожного дня, стоячи лицем до лиця із ворогом".

керуючий Чернігівською Єпархією ПЦУ Владика Антоній здійснює подячну молитву
Керуючий Чернігівською Єпархією ПЦУ Владика Антоній. ФОТО: Суспільне Чернігів

Військовослужбовців, які повернулися на щиті, згадали поіменно.

У Прилуках бійці ТрО вшановують пам'ять своїх загиблих побратимів
Військові вшановують пам'ять своїх загиблих побратимів. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вдома на Артема Аніщенка чекала родина. Дівчинка народилася у червні, коли її батько третій місяць виконував бойові завдання в Донецькій області.

Дружина Артема Євгенія Аніщенко розповіла, що чоловік був на пологах.

"Він був у відпустці, тому побачив, мав можливість декілька днів приїхати, побути і зустріти свою доцю".

Дружина Артема Євгенія Аніщенко зустрічає чоловіка в Прилуках
Дружина Артема Євгенія Аніщенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Сказала, що підпалю хату, якщо не приїдеш на пологи. Найбільш тривала відпустка до двох тижнів за сімейними обставинами, якщо згоріла хата. Це жарти. Тому вирішили зупинитись на найбільш такому варіанті сімейної відпустки за народженням дитини", —каже Артем Аніщенко.

Артем Аніщенко повернувся зі Сходу до рідних Прилук
Артем Аніщенко з донькою Зоряною. ФОТО: Суспільне Чернігів

На тата вдома також чекала дворічна Зоряна. Аби не забувала, який він на вигляд, записував їй короткі відео, додає Артем.

"Ми всі воюємо за життя. Перемога — це перемога життя, перемога радості, перемога любові над темрявою, над тим рабським менталітетом, який несе в собі Московія".

Прилучанка Анна чекала на двох рідних людей – чоловіка Олександра "Медоїда" і тата Руслана.

"Вважаю, що вони правильно вчинили, якщо так їм підказала совість. Моя робота невелика — чекати, надіятися, вірити в них. Проблем із "відпустити" не було, бо це їх вибір, але чекати тяжко".

Її тато Руслан Половинка каже, що йому не віриться, що він вдома, ще не встигли адаптуватися.

"На жаль, із втратами, але вийшли більш матьорі, ніж були раніше, із новим бойовим досвідом і готові до нових завдань. Вийшли на відновлення, комплектування і знову в зону", — говорить Олександр "Медоїд".

Олександр "Медоїд" повернувся до Прилук зі Сходу
Олександр "Медоїд". ФОТО: Суспільне Чернігів

Командир 119 бригади ТрО полковник Олексій Висоцький вручив грамоти всім підрозділам батальйону.

"Дякую вам за успішне виконане бойового завдання, як минулого року – лютому, березні, як у цьому році на сході нашої країни по обороні нашої держави. Разом до перемоги. Слава Україні – Героям Слава!"

Зустріли рідних та вшанували пам'ять загиблих побратимів: до Прилук повернулися бійці ТрО, що були на Сході
Вручення грамот. ФОТО: Суспільне Чернігів

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