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Водієві автобуса, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії на Кіровоградщині, обрали запобіжний захід
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Водієві автобуса, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії на Кіровоградщині, обрали запобіжний захід

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Водієві автобуса, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії на Кіровоградщині, обрали запобіжний захід
Обрали запобіжний захід підозрюваному водієві. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому обрали запобіжний захід водієві автобуса, якого підозрюють у скоєнні аварії, в якій загинули четверо людей — цілодобовий домашній арешт на місяць. Прокурорка Ольга Новікова просила суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Ірина Полулях, яка була на судовому засіданні.

Аварія сталась 16 липня біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіткнулися два мікроавтобуси – приватний і пасажирський. 13 пасажирів автобуса "Київ – Кривий Ріг", серед яких троє дітей, травмувались.

Запобіжний захід водієві, якого підозрюють у скоєнні аварії, обрали у Ленінському суді Кропивницького. До зали суду 26-річного підозрюваного привезли з травмою ноги з лікарні після дозволу лікарів, розповіла прокурорка. Вона просила суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою.

"Порушення правил безпеки дорожнього руху людиною, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель чотирьох людей. До 18 серпня лікарями рекомендується його виписати, отже стан здоров’я підозрюваного не є обставиною, яке зменшує ризики в провадженні".

За словами прокурорки, якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та три роки позбавлення права кермування.

Підозрюваний – житель Київської області, показувати своє обличчя та називати прізвище заборонив. Каже, моменту аварії не пам’ятає.

"Мені показали фотографії з дороги й результати, казали, що я винний в цьому, якщо це так, то я. Я розумію, що я винний, що я порушив життя чотирьох сімей".

Сказав, переховуватись від слідства чи заважати слідству не збирається: "Якщо потрібно, я всіма силами буду готовий допомагати сім’ям загиблих".

У підозрюваного – двоє адвокатів. Просили суд не тримати підозрюваного під вартою, а застосувати більш м’який запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації. Адвокат Дмитро Ільчук просив надати можливість реабілітуватися, оскільки підозрюваний визнає свою вину.

Адвокат Микола Гаркавий говорить, його підзахисним не була створена аварійно-небезпечна ситуація: "Для водія Фольксвагена була створена перешкода у русі, а не аварійно-небезпечна ситуація. Щодо того, що він не пам’ятає, відповідно до психології, у разі виникнення небезпечної ситуації для життя та здоров’я, мозок може виключати деякі моменти".

Вислухавши всіх, суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення:

"Клопотання слідчого задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з 15 серпня по 17 вересня 2023 року, який відбувати за адресою постійного місця проживання".

За словами прокурорки Ольги Новікової, рішення суду оскаржуватимуть. На апеляцію мають п'ять днів.

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