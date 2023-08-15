Асоціація правників України оголосила про формування робочої групи, де розроблятимуться пропозиції, рекомендації та стратегії відновлення роботи інституту адвокатури у Криму після деокупації.

Про це повідомила Асоціація правників України на своєму офіційному сайті.

Йдеться про розробку стратегічних пропозицій та рекомендацій щодо ймовірних викликів та потрібних заходів, щоб відновити діяльність інституту адвокатури у звільненому Криму, у тому числі, що можуть вжити зараз, до деокупації.

"Асоціація закликає своїх членів надсилати мотиваційні листи та резюме до 18 серпня на електронну адресу [email protected]. Процес відбору буде включати конкурс серед заявок — робоча група буде складатися з 5 правників", — йдеться у повідомленні.

Також правники закликають всіх членів Асоціації проявити своє лідерство та долучатися до всіх напрямів своєї діяльності.

"Разом наш голос стає ще гучнішим на шляху до перемоги!", — наголосили в Асоціації.

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