У Кам'янському районі Дніпропетровщини інспектори виявили 150 незаконно зрублених дерев. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції.

Подія сталася у селі Саївка, що у Саксаганській громаді. Загалом "чорні лісоруби" завдали державі збитків на більше ніж 1,95 мільйона гривень.

Особи зловмисників встановлюють. Всі матеріали направили до Нацполіції регіону.

Загалом, з 4 по 10 серпня в Україні склали 234 протоколи про незаконну порубку лісу. Загальна сума накладених штрафів – 65 тисяч гривень.

Яке покарання за незаконну рубку дерев

За незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду доведеться сплатити штраф. Його розміри коливаються від 17000 до 25 500 гривень.

Також зловмисника можуть арештувати на строк до шести місяців. Також "чорним лісорубам" загрожує обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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