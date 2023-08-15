У Львові розробили програму допомоги дітям, батьки яких загинули на війні. Йдеться про щорічну одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень на навчання та оздоровлення дитини, що втратила на війні батька або матір.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Програму планують затвердити напередодні Дня Незалежності України, під час сесії Львівської міської ради.

"Громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила свого тата чи найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми прийняли рішення встановити щорічну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень кожній дитині до її повноліття. Ці кошти вони зможуть використати для свого навчання або оздоровлення", — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

У міському управлінні соціального захисту зазначають, що фізично гроші зможе отримати опікун. За інформацією Львівської міськради, станом на 14 серпня у Львівській громаді проживає 415 дітей, яким передбачена така виплата.