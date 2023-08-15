Львів'яни облаштували сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки

У житловому будинку на вулиці Торф'яній мешканці облаштували автономну сонячну електростанцію. Сонячні панелі на даху будинку жителям безкоштовно передала литовська компанія. Інше обладнання ОСББ закупило самостійно. Які потреби покриває така станція, дізнавалося Суспільне.

Сонячна електростанція працює від початку червня. Мешканці будинку вирішили її встановити, аби забезпечити безперебійне функціонування будинку під час блекаутів та відключень електроенергії внаслідок російської агресії, каже голова ОСББ Олег Панчишин.

"Комп'ютери, якісь бойлери, чайники включити, всі провайдери, всі ворота — все працює весь світловий день. У липні станція забезпечувала 15 годин, а зараз 13", — каже голова ОСББ "Паркові вежі".

Сонячні панелі. Суспільне Львів

Сонячні панелі, а їх тут 36, надала безкоштовно компанія з Литви. Решту обладнання ОСББ закупило власним коштом.

"Якщо рахувати, що переросло в станцію, то, може, ми тисяч 150 витратили. Але якщо говорити про кабелі і інвертор ще, то тисяч 200, напевно", — розповідає Олег Панчишин.

Голова ОСББ "Паркові вежі" Олег Панчишин. Суспільне Львів

Станція забезпечує електрику в місцях загального користування, зокрема на сходовій клітці.

"Говорити про те, щоб забезпечити квартири — це взагалі нонсенс, це є неможливо. Тут зроблена система на випадок жорсткого блекауту. На кожному поверсі є розетка і від станції зможуть працювати котли газові, якщо хтось не буде мати, тобто людина включить в цю розетку і запустить свій котел, якщо буде газ", — каже чоловік.

Зараз у ОСББ думають, як збільшити потужності станції. Для цього потрібно вкласти ще близько 700 тисяч гривень, каже Олег Панчишин. Своїм досвідом чоловік поділився з іншими керівниками львівських ОСББ на екскурсії, яку організували в межах урбан-фестивалю "Майстерня Міста". Серед тих, хто зацікавився встановленням такої сонячної станції — Іван Мовчан.

"Безумовно хотілося б, але розуміючи вартість даного проєкту, тут складно це все охопити при відсутності фінансування або допомоги зі сторони міста. Якщо б знову ж таки були якісь програми, які дозволяли б будинкам ОСББ брати кредит безвідсотковий, то можна було б на таке піти", — каже Іван Мовчан.

Панелі для сонячної електростанції безкоштовно передала литовська компанія. Суспільне Львів

Встановити сонячні панелі на даху будинку і облаштувати автономну сонячну електростанцію допоміг відділ супроводу ОСББ міської ради, який сконтактував мешканців з компанією "Global Bod Group" з Литви.

"Цей проєкт зреалізувався успішно. За намірами мешканців ми бачимо, що вони будуть розвивати цю сонячну електростанцію. І якщо взимку будуть аварійні відімкнення, то даний будинок вже аварійно заживлений. Наразі в литовської компанії немає можливості ще нам виділити сонячні панелі, але ми працюємо над тим, щоб зараз популяризувати саме бачення, що це є можливо", — додає начальник відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.