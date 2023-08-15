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На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту
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На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту

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На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

На міжнародній дорозі М-06 Київ — Чоп на об'єкті капітальної відбудови — мосту в селі Царівка Житомирського району, що постраждав від авіаударів, влаштували тришарову гідроізоляцію.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, зараз фахівці ДП "Дорцентр" проводять випробування якості виконаних робіт та перевіряють ступінь стійкості споруди до вологи.

"Тестування визначить міцність зчеплення клею шарів покриття з основою, адже від якісної гідроізоляції залежить довговічність штучної споруди, — пояснює Світлана Чернях-Кондрацька. — Після отримання позитивних результатів випробувань підрядна організація приступить до влаштування шарів дорожнього одягу на підходах, тротуарах та основному проїзді мосту, встановлення бар'єрного та перильного огороджень, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки".

На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Світлана Чернях-Кондрацька розповіла, що міст через річку Дубовець на дорозі М-06 у перший місяць війни зазнав пошкоджень внаслідок авіаударів, проте ще певний час утримував пропускну здатність.

"Аби забезпечити стале та безпечне сполучення дорогою міжнародного значення, штучну споруду ремонтуємо капітально та частинами, — каже Світлана Чернях-Кондрацька. — У травні 2023 року відкрили рух правим проїздом мосту, де вже провели комплекс робіт з відновлення. Відкриття руху лівим — вже у серпні".

На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Внаслідок повномасштабного вторгнення на території Житомирщини було зруйновано чи пошкоджено п'ять мостів. Наразі відбудовано мости на дорогах М-07 Київ — Ковель — Ягодин та М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський.

На мосту через річку Дубовець на Житомирщині влаштували гідроізоляцію. Наступний етап – асфальтування мосту
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

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