На міжнародній дорозі М-06 Київ — Чоп на об'єкті капітальної відбудови — мосту в селі Царівка Житомирського району, що постраждав від авіаударів, влаштували тришарову гідроізоляцію.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, зараз фахівці ДП "Дорцентр" проводять випробування якості виконаних робіт та перевіряють ступінь стійкості споруди до вологи.

"Тестування визначить міцність зчеплення клею шарів покриття з основою, адже від якісної гідроізоляції залежить довговічність штучної споруди, — пояснює Світлана Чернях-Кондрацька. — Після отримання позитивних результатів випробувань підрядна організація приступить до влаштування шарів дорожнього одягу на підходах, тротуарах та основному проїзді мосту, встановлення бар'єрного та перильного огороджень, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки".

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Світлана Чернях-Кондрацька розповіла, що міст через річку Дубовець на дорозі М-06 у перший місяць війни зазнав пошкоджень внаслідок авіаударів, проте ще певний час утримував пропускну здатність.

"Аби забезпечити стале та безпечне сполучення дорогою міжнародного значення, штучну споруду ремонтуємо капітально та частинами, — каже Світлана Чернях-Кондрацька. — У травні 2023 року відкрили рух правим проїздом мосту, де вже провели комплекс робіт з відновлення. Відкриття руху лівим — вже у серпні".

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Внаслідок повномасштабного вторгнення на території Житомирщини було зруйновано чи пошкоджено п'ять мостів. Наразі відбудовано мости на дорогах М-07 Київ — Ковель — Ягодин та М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

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