На Черкащині в ДТП загинув велосипедист

На Черкащині збили велосипедиста. Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди. За даним фактом поліцейські проводять досудове розслідування.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Наталія Ткачук.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 10 години.

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля “Renault Master”, рухаючись по автодорозі Н-16 сполученням Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, наїхав на 60-річного велосипедиста, який рухався по правому краю проїзної частини в попутному напрямку. В результаті велосипедист від отриманих травм помер на місці події.

"За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління розслідують кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами", — повідомила Наталія Ткачук.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України