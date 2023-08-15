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На Черкащині в ДТП загинув велосипедист
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На Черкащині в ДТП загинув велосипедист

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На Черкащині в ДТП загинув велосипедист
На Черкащині збили велосипедиста. Поліція Черкащини

На Черкащині збили велосипедиста. Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди. За даним фактом поліцейські проводять досудове розслідування.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Наталія Ткачук.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 10 години.

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля “Renault Master”, рухаючись по автодорозі Н-16 сполученням Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, наїхав на 60-річного велосипедиста, який рухався по правому краю проїзної частини в попутному напрямку. В результаті велосипедист від отриманих травм помер на місці події.

"За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління  розслідують кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами", — повідомила Наталія Ткачук.

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