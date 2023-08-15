НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Після проведених операцій в лікарні Дніпра п'ятеро дітей отримали ускладнення: в якому вони стані зараз
МЕДИЦИНАДІТИЛікаріРегіони

Після проведених операцій в лікарні Дніпра п'ятеро дітей отримали ускладнення: в якому вони стані зараз

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Після проведених операцій в лікарні Дніпра п'ятеро дітей отримали ускладнення: в якому вони стані зараз
Ілюстративне фото: УНІАН

П’ятеро дітей, які отримали ускладнення після операції, залишаються у реанімації одного з медзакладів Дніпра, повідомив Суспільному завідувач відділення Сергій Єгоров.

За його словами, стан дітей контрольований. Загалом до лікарні надійшли шестеро дітей з післяопераційними ускладненнями.

"В усіх дітей була важка інтоксикація з ураженням багатьох органів та систем. Наразі одну дитину не вдалося врятувати, проте останні п'ять на сьогодні вже повністю стабілізовані, їх стан контрольований. Вони потребують звісно що подальшого лікування та спостереження, проте прогнози в них вже стали сприятливими", – сказав Сергій Єгоров.

Після проведених операцій в лікарні Дніпра п'ятеро дітей отримали ускладнення: в якому вони стані зараз
Сергій Єгоров. Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про післяопераційні ускладнення у пацієнтів у медзакладі Дніпра

В одній із лікарень Дніпра у післяопераційний період в 11 пацієнтів погіршилось самопочуття. За даними прокуратури області, один з пацієнтів, 11-річний хлопчик, помер.

Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, пацієнти ймовірно отримали побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Держлікслужба проводить власне розслідування.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Зеленський провів Ставку: обговорили фронтові та оборонні питання
Зеленський провів Ставку: обговорили фронтові та оборонні питання
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Зруйнована лікарня в Херсоні
Армія РФ повністю зруйнувала 26 закладів охорони здоров'я на Херсонщині. Керівник ОВА про медустанови області
&quot;Хвилина може врятувати життя&quot;. У громадах Миколаївщини відбувся курс з домедичної допомоги
"Хвилина може врятувати життя". У громадах Миколаївщини відбувся курс з домедичної допомоги
кластерна лікарня
Міністр охорони здоров'я відкрив нове відділення у лікарні на Рівненщині
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
На початок