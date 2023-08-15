П’ятеро дітей, які отримали ускладнення після операції, залишаються у реанімації одного з медзакладів Дніпра, повідомив Суспільному завідувач відділення Сергій Єгоров.

За його словами, стан дітей контрольований. Загалом до лікарні надійшли шестеро дітей з післяопераційними ускладненнями.

"В усіх дітей була важка інтоксикація з ураженням багатьох органів та систем. Наразі одну дитину не вдалося врятувати, проте останні п'ять на сьогодні вже повністю стабілізовані, їх стан контрольований. Вони потребують звісно що подальшого лікування та спостереження, проте прогнози в них вже стали сприятливими", – сказав Сергій Єгоров.

Сергій Єгоров. Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про післяопераційні ускладнення у пацієнтів у медзакладі Дніпра

В одній із лікарень Дніпра у післяопераційний період в 11 пацієнтів погіршилось самопочуття. За даними прокуратури області, один з пацієнтів, 11-річний хлопчик, помер.

Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, пацієнти ймовірно отримали побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Держлікслужба проводить власне розслідування.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро