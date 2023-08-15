У Запоріжжі судитимуть медичну працівницю одного з пологових будинків за неналежне виконання обов'язків. Внаслідок її дій новонароджена дитина отримала опіки тіла.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, медична сестра відділення спільного перебування матері та дитини, не перевіривши технічний стан матраца з електрообігрівом, розпочала процедуру зігрівання немовля:

"Через несправність електропристрою малюк отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді опіків".

Жінку судитимуть за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки дитині, за ч. 2 ст. 140 КК України.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber