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У Запоріжжі судитимуть працівницю пологового будинку, внаслідок дій якої немовля отримало опіки тіла
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У Запоріжжі судитимуть працівницю пологового будинку, внаслідок дій якої немовля отримало опіки тіла

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Судитимуть медсестру у Запоріжжі
Фото ілюстративне: Pixabay

У Запоріжжі судитимуть медичну працівницю одного з пологових будинків за неналежне виконання обов'язків. Внаслідок її дій новонароджена дитина отримала опіки тіла.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, медична сестра відділення спільного перебування матері та дитини, не перевіривши технічний стан матраца з електрообігрівом, розпочала процедуру зігрівання немовля:

"Через несправність електропристрою малюк отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді опіків".

Жінку судитимуть за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки дитині, за ч. 2 ст. 140 КК України.

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