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Незалежні від "зернової угоди": як просо допомагає аграріям на Миколаївщині
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Незалежні від "зернової угоди": як просо допомагає аграріям на Миколаївщині

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Незалежні від &quot;зернової угоди&quot;: як просо допомагає аграріям на Миколаївщині
Збір проса, 15 серпня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Так звані "нішеві" культури допомагають українським аграріям виживати й заробляти незалежно від дії "зернової угоди". Близько 20 центнерів з гектара — саме така врожайність проса на полі насіннєвого господарства на Миколаївщині.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова.

Сорт червоного проса "Полтавське золотисте" достигає за півтора місяця, тому його можна сіяти після збирання на полі врожаю іншої культури. Також вирощують жовте і біле просо. Надія Іванова говорить, що так звані "нішеві" культури, до яких відноситься і просо, займають половину площ у господарстві, яким вона керує, — майже дві тисячі гектарів.

"Це ті культури, мабуть, які в нас не залежать від "зернової угоди", не залежать від портів і в усі часи, як і зараз, вони відправлялися автомобільним транспортом на Європу. Також ці культури використовуються на внутрішньому ринку", — розповідає Надія Іванова.

Незалежні від "зернової угоди": як просо допомагає аграріям на Миколаївщині
Керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова, 15 серпня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Зі слів Надії Іванової, саме коштом логістики й того, що вони не так залежать від суден, на них ціна на порядок вища.

"Це нонсенс, але ціна вище, ніж на льон сьогодні — 270-330, навіть 350 доларів сьогодні трейдери, експортери платять за просо товарне", — говорить Надія Іванова.

Незалежні від "зернової угоди": як просо допомагає аграріям на Миколаївщині
Просо, яке засіяно на полі господарства, 15 серпня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За словами агронома господарства Василя Сюрченка, для проса дуже важлива волога. Якщо її недостатньо, як у 2023 році, на одній стеблині залишається один кущик. З іншого боку, просо швидше дозріває і його можна збирати напряму комбайном – зазвичай цю культуру скошують та залишають у полі дозрівати. У господарстві 2023 року просо засіяне на площі 343 гектари.

"Просо — це така культура, яка у першу чергу використовується на пшоно. У кондитерці використовують. На корм — я не хочу сказати, бо це дуже жирно, але треба і птиці їсти. Але головним чином — це продовольча культура", — розповідає Василь Сюрченко.

Незалежні від "зернової угоди": як просо допомагає аграріям на Миколаївщині
Агроном господарства Василь Сюрченко, 15 серпня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За інформацією головного спеціаліста департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимира Афанасьєва, просом в області 2023 року засаджено 5082 гектари. Загалом так званими "нішевими" культурами – 43 тисячі, це три відсотки від усієї засіяної площі – один мільйон 300 тисяч гектарів.

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