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Перший в Україні: район на Рівненщині повністю обслуговуватиме патрульна поліція
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Перший в Україні: район на Рівненщині повністю обслуговуватиме патрульна поліція

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Патрульна поліція
Фото: Суспільне Рівне

Дубенський район на Рівненщині повністю перейшов у обслуговування патрульної поліції і став першим в Україні, де запровадили таку практику. Про старт патрулювання за новими стандартами — у матеріалі Суспільного.

У 19-річного рівнянина Івана Куцеля — перший робочий день у складі новоствореної поліцейської роти №6. Вона обслуговуватиме територію усього Дубенського району.

"Нас тестували на знання законодавства, логіку, проходили військово-лікарську комісію, а також — біг, відтискання та прес. Це взагалі для мене новий рівень. Нова сходинка в моєму житті. Це щось перше серйозне, що я зробив у своєму житті", — розповів патрульний.

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Іван Куцель. Фото: Суспільне Рівне

На одне чергування у Дубенському районі заступатиме 11 екіпажів, з яких три – для патрулювання автомобільних доріг міжнародного значення та дорожньої станції патрульної поліції "Опарипси".

Зі слів першого заступника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Дубенський район став першим в Україні, де система реагування на повідомлення та звернення людей повністю перейшла на стандарти патрульної поліції:

"Сьогодні не просто запуск відділу організації несення служби у Дубенському районі. Це, по факту, перший район, який повністю буде патрулюватися патрульною поліцією. Це уніфіковане навчання, оснащення, транспортні засоби, спеціальні засоби, уніфіковані стандарти і підходи до роботи".

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Олексій Білошицький. Фото: Суспільне Рівне

Голова Нацполіції України Іван Вигівський зазначив, що патрульна поліція на Дубенщині тепер займатиметься не лише безпекою дорожнього руху.

"Реєстрація, оперативний виїзд, звісно, і відпрацювання усіх випадків. Тобто це стосується не лише безпеки дорожнього руху, а й усіх викликів — і домашнє насильство, і торгівля у невстановлених місцях й інше. Якщо це буде кримінальне правопорушення, то відповідно патрульна поліція буде викликати слідчо-оперативну групу, яка буде документувати. Але першочергові дії на місці — відбір пояснень, збирання першочергових доказів. Встановлення обставин події — все це будуть робити патрульні поліцейські" — пояснив Іван Вигівський.

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Іван Вигівський. Фото: Суспільне Рівне

Він додав, що на прикладі Дубенського району досліджуватимуть ефективність такої роботи поліцейських, аби поширювати проєкт в інші регіони.

З листопада минулого року патрульні поліцейські обслуговували Дубно та ділянки двох автошляхів міжнародного значення в межах району. А в травні 2023 року на Дубенщині стартував другий етап загальнодержавного проєкту, у рамках якого кожна з 19 місцевих громад отримали свого поліцейського офіцера.

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