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На війні загинув закарпатець Василь Сливка
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На війні загинув закарпатець Василь Сливка

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На війні загинув закарпатець Василь Сливка
Фото: Василь Щур/Facebook

На війні загинув житель Міжгірської громади Василь Сливка.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Міжгірської громади Василь Щур.

Чоловік служив навідником кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

"Загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області. Мужній воїн героїчно стояв на захисті Батьківщини, був вірний військовій присязі та українському народу", — йдеться у публікації.

У військового залишилися двоє синів, сестра та брат.

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