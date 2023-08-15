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ЮНЕСКО не проявляє до кримських пам'яток в окупації жодного інтересу — юристка
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ЮНЕСКО не проявляє до кримських пам'яток в окупації жодного інтересу — юристка

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ЮНЕСКО не проявляє до кримських пам'яток в окупації жодного інтересу — юристка
Представниця ЮНЕСКО. Фото: Одеська міськрада

Кримські культурні пам'ятки, які знаходяться в окупації з 2014 року, росіяни доводять до руйнування. ЮНЕСКО не проявляє практично жодного інтересу до того, що відбувається з ними в окупованому Криму, та не намагаються впливати на ситуацію жодним чином.

Про це повідомила юристка Регіонального центру прав людини Дарина Підгорна на брифінгу "Чорна археологія" державним коштом: як Росія нищить українську культурну спадщину" 15 серпня.

"Ці пам`ятки вони й надалі руйнуються, вони й надалі не в дуже гарному стані, завдяки росіянам, особливо Бахчисарайський палац. Однак, ЮНЕСКО не проявляє практично жодного інтересу до того, що там відбувається: у них немає фізичного доступу й вони не вважають за потрібне це писати. Раз в рік-півтора з`являються повідомлення, що "так, ми ЮНЕСКО й засуджуємо такі події, це протизаконно, однак, що ми можемо зробити, у нас мандат не дозволяє", — сказала вона.

Натомість, як наголосила Підгорна, мандат ЮНЕСКО дозволяє вести добру адвокаційну політику, але вони її не ведуть.

"Їхні дії є невчасними. Вони є постфактумні і не впливають на ситуацію аж ніяким чином", — зауважила юристка.

Археологиня Інституту археології Національної академії наук України Евеліна Кравченко заявила, що окупанти розграбували фонди багатьох музеїв на окупованій території, зокрема, Херсонський краєзнавчий музей, Кам'яну Могилу на у Запорізькій області. Вони також витягають цінності із землі вздовж траси "Таврида" та у Херсонесі Таврійському, який входить до світової спадщини ЮНЕСКО.

Як уточнив експерт з питань охорони культурної спадщини Регіонального центру прав людини Андрій Луцик, інформація щодо культурних пам'яток з півострова — обмежена, та їм показують лише ті дані, які хочуть показати.

"Для того, щоб адекватно порахувати завдану шкоду, треба звільнити цю територію і проводити розслідування", — сказав він.

Брифінг "Чорна археологія" державним коштом: як Росія нищить українську культурну спадщину" 15 серпня у Києві
Брифінг "Чорна археологія" державним коштом: як Росія нищить українську культурну спадщину" 15 серпня у Києві. Фото: Суспільне Крим

За словами експерта, на півострові росіяни активно ведуть масштабну кампанію з будівництва, але їх не хвилює, які саме потенційно значущі культурні пласти та пам’ятки вони знищують під час роботи.

"Крім пам'яток, які безпосередньо лягли у площину її інженерних комунікацій, розкопані пам’ятки, які в принципі не мали б зачіпатися", — заявив Луцик, та навів як приклад Курган Госпітальний уздовж траси Таврида, яку побудували під час окупації.

Водночас Дарина Підгорна зауважила, що є механізми, які можуть змусити Росію відшкодувати завдані Україні збитки. Зокрема, російських чиновників та діячів, археологів, імена яких є у відповідному санкційному списку.

Для цього необхідно документувати їхні протиправні дії щодо культурних пам'яток та пояснювати їх світові з боку міжнародного та національного права, а також надавати ці матеріали у прокуратуру, поліцію та СБУ.

"Декого з цих археологів буде засуджено на національному рівні. А другий сценарій розвитку – це коли ми зможемо вище посадове керівництво РФ певним чином засудити не лише на національному рівні, а й на міжнародному. Для цього так само потрібно документувати та пояснювати з точки зору права, чому їх дії є умисними та протизаконними", — сказала вона.

За словами юристки, для другого сценарію докази злочинів окупантів щодо культурних пам'яток треба надавати в Інтерпол та структури, які переслідують злочинців у світі і по Європі, зокрема Міжнародний кримінальний суд. Наприклад, Рада Європи може накладати на них економічні та політичні санкції, а ООН може засудити такі дії у резолюціях.

Що відомо про об'єкти культурної спадщини України в Криму

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