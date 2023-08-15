Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" отримало обладнання від закордонних партнерів — когенераційну установку для очисних споруд та насоси для зруйнованої насосної станції ВНС №2.

Про це повідомили на розширеній нараді у міськраді 15 серпня, йдеться в повідомленні пресслужби.

Зокрема, як розповів директор підприємства Сергій Малявко, установку отримали на безоплатних умовах. Її планують використовувати як альтернативне джерело енергії для роботи очисних споруд у випадку відсутності електроенергії.

Директор КП "Чернігівводоканал" Сергій Малявко на нараді. ФОТО: пресслужба Чернігівської міської ради

"Допомога була надана Міжнародною організацією з міграції. Це когенераційна установка, потужністю орієнтовно 600 кВт електричної енергії і 550 кВт теплової. Ми плануємо її встановити як резервне джерело живлення для очисних споруд. У подальшому цю установку можна буде використовувати або в місті як резервне джерело теплової та електричної енергії на одній із котелень, або, після реконструкції очисних споруд, ми будемо отримувати біогаз, тоді можна буде застосувати когенераційну установку для спалювання біогазу і забезпечення електроенергією самих очисних споруд", — пояснив Сергій Малявко.

Зараз вирішується питання стосовно її встановлення, це коштуватиме від 20 мільйонів гривень, додав директор КП.

Насоси, які отримало КП "Чернігівводоканал". ФОТО: Telegram-канал Олександра Ломаки

Щодо насосів, то їх Чернігову передали безкоштовно німецькі партнери, повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

Насоси, які отримало КП "Чернігівводоканал". ФОТО: Telegram-канал Олександра Ломаки

"Це основні насоси для перекачки води у місто. Вони безкоштовно надані німецькими партнерами. Це обладнання італійського виробництва, воно абсолютне нове. Тільки його закупівельна вартість — 300 тис. євро. Це, до речі, результат роботи і міжнародних поїздок представників міської ради", — зазначив він.

Крім того, минулого тижня Кабмін затвердив фінансування для продовження відновлення ВНС №2 у 2023 році у розмірі 219 мільйонів гривень.