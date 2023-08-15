Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" отримало обладнання від закордонних партнерів — когенераційну установку для очисних споруд та насоси для зруйнованої насосної станції ВНС №2.
Про це повідомили на розширеній нараді у міськраді 15 серпня, йдеться в повідомленні пресслужби.
Зокрема, як розповів директор підприємства Сергій Малявко, установку отримали на безоплатних умовах. Її планують використовувати як альтернативне джерело енергії для роботи очисних споруд у випадку відсутності електроенергії.
"Допомога була надана Міжнародною організацією з міграції. Це когенераційна установка, потужністю орієнтовно 600 кВт електричної енергії і 550 кВт теплової. Ми плануємо її встановити як резервне джерело живлення для очисних споруд. У подальшому цю установку можна буде використовувати або в місті як резервне джерело теплової та електричної енергії на одній із котелень, або, після реконструкції очисних споруд, ми будемо отримувати біогаз, тоді можна буде застосувати когенераційну установку для спалювання біогазу і забезпечення електроенергією самих очисних споруд", — пояснив Сергій Малявко.
Зараз вирішується питання стосовно її встановлення, це коштуватиме від 20 мільйонів гривень, додав директор КП.
Щодо насосів, то їх Чернігову передали безкоштовно німецькі партнери, повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.
"Це основні насоси для перекачки води у місто. Вони безкоштовно надані німецькими партнерами. Це обладнання італійського виробництва, воно абсолютне нове. Тільки його закупівельна вартість — 300 тис. євро. Це, до речі, результат роботи і міжнародних поїздок представників міської ради", — зазначив він.
Крім того, минулого тижня Кабмін затвердив фінансування для продовження відновлення ВНС №2 у 2023 році у розмірі 219 мільйонів гривень.