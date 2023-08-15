В Одесі затримали керівника громадської організації, який за 8000 доларів допомагав ухилятись від призову.

Про це 14 серпня повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції..

Чоловіка затримали у центрі міста під час отримання грошей. За даними поліції, він обіцяв вплинути на посадовців одного з військкоматів, щоб зняти з військового обліку людину за станом здоров’я.

Затримання керівника громадської організації в Одесі. Фото: Нацполіція

Керівника громадської організації затримали. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживанні впливом. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додали в поліції. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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