НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

8000 доларів за відстрочку від призову: в Одесі затримали керівника громадської організації
КРИМІНАЛВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІЦІЯРегіони

8000 доларів за відстрочку від призову: в Одесі затримали керівника громадської організації

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
8000 доларів за відстрочку від призову: в Одесі затримали керівника громадської організації
Фото: Нацполіція

В Одесі затримали керівника громадської організації, який за 8000 доларів допомагав ухилятись від призову.

Про це 14 серпня повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції..

Чоловіка затримали у центрі міста під час отримання грошей. За даними поліції, він обіцяв вплинути на посадовців одного з військкоматів, щоб зняти з військового обліку людину за станом здоров’я.

В Одесі затримали керівника громадської організації
Затримання керівника громадської організації в Одесі. Фото: Нацполіція

Керівника громадської організації затримали. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживанні впливом. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додали в поліції. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Зеленський провів Ставку: обговорили фронтові та оборонні питання
Зеленський провів Ставку: обговорили фронтові та оборонні питання
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;В соцмережах підтримувала дії російської армії&quot;. На Закарпатті судитимуть жінку
"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку
ангар
Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику на Рівненщині
На початок