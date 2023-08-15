"Рефлексії кольору війни": у Львові презентували виставку інклюзивного мистецтва

У межах мистецького проєкту "HOLUB ART HUB" у Палаці мистецтв презентували арт-виставку "Рефлексії кольору війни". Картини створювали діти з порушенням слуху школи Марії Покрови, серед них є переселенці з Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Проєкт фінансує Український культурний фонд.

У проєкті взяли участь 16 учнів. Серед них — Павло Носань. Хлопець приїхав з окупованої території.

Учасник виставки Павло Носань. Фото: Суспільне Львів

"Павло у нас в школі з 10 березня, і ще жодного разу не бачив маму. Вона на окупованій території залишилася. Павло надзвичайно світла дитина, мріє про завершення війни та обійняти сестричку та маму", — розповідає заступниця з навчально-виховної роботи школи Марії Покрови Леся Мельник.

Виставка "Рефлексії кольору війни". Фото: Суспільне Львів

Картини, які намалювали діти, можна придбати за донат для благодійного фонду "Повернись живим", що забезпечує потреби українського війська.

"Рефлексії — це складне поняття, тому що це наші відчуття, біль і переживання, спогади. Війна триває вже довгий період, і діти сприймають по-різному. Хтось легше, хтось складніше, внутрішньо переміщені особи вони по-своєму, тому що вони змінили дім, друзів. Творчість — певна арттерапія для них", — говорить автор проєкту Ігор Голуб.

Всі експонати можна оглянути онлайн на сторінках проєкту.