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За фактом вибуху в готельно-розважальному комплексі біля Рівного у поліції відкрили кримінальне провадження
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За фактом вибуху в готельно-розважальному комплексі біля Рівного у поліції відкрили кримінальне провадження

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Рівне вибух у Софії
Фото: Поліція в Рівненській області

За фактом вибуху в готельно-розважальному комплексі біля Рівного поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розслідують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами. Про це 15 серпня повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.

Вибух в одному з готельно-розважальних закладів біля Рівного стався увечері 14 серпня. На місце події виїхали оперативні служби.

"Поліцейські попередньо встановили, що двоє неповнолітніх 15 та 17 років принесли на територію закладу два запали від боєприпасів. За невстановлених обставин — один із них здетонував", — розповіла Марія Юстицька.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Розслідують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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