На Львівщині тривають жнива: чи вродила озима пшениця

На Львівщині триває збір озимої пшениці. Дощова погода змістила графіки жнив. Через це аграрії відстають за темпами на 7% порівняно з показниками минулого року. Про особливості жнивної кампанії у 2023 році дізнавалося Суспільне.

На полях аграрного підприємства у селі Завидовичі третій день збирають озиму пшеницю.

"Погода трішки вплинула, дощі були. Але зараз погода є, і молотимо. Роса є зранку, то ми виходимо десь о 10-11 годині, коли роса зникає, і починаємо молотити. До 9 години молотимо по 12-13 годин. Ми маємо за 4-5 днів, як погода буде добра, змолотити", — каже комбайнер Іван Сорока.

Збір озимої пшениці. Суспільне Львів

Через дощову погоду цьогоріч жнива пізні, розповідає керівник львівського агропідприємства Віталій Брийовський. Чоловік каже, що сподівається зібрати 8 тонн зерна з гектара.

"Терміни зараз тиснуть, дощі постійно в нас, от в нашому секторі постійно опади. Коли падають опади, якість зерна погіршується, але побачимо, вже в лабораторії аналізи покажуть", — говорить керівник агропідприємства.

Цьогоріч аграрій засіяв 502 гектари озимої пшениці і 9 тисяч 500 тонн кукурудзи. Віталій Брийовський зауважує, що експортує продукцію за кордон, проте зараз має проблеми зі збутом.

"До 2022 року не було проблем, возили в Одесу, а потім почалася повномасштабна війна і заблокували порти. Ми почали возити в Польщу, в Словаччину до конвенції, а як ввели конвенцію, то ми зараз шукаємо шляхи збуту. Зараз ми налагодили канал на Нідерланди. Логістика багато забирає, але в нас варіантів немає. Нам треба продати, бо в нас ще залишок зерна 2022 року і наступні великі жнива для нас на носі — кукурудза. Елеватор на половину зараз забитий кукурудзою 2022 року. Зараз вантажимо і сподіваємось продавати, і що буде мир", — додає чоловік.

Аграрій Віталій Брийовський. Суспільне Львів

Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман зазначає, збір озимої пшениці вже майже завершений — на 90%.

"Ми очікуємо побачити десь близько півмільйона тонн озимої пшениці – це те, що зберуть господарства області. Також буде ще збирання ярої пшениці. Разом буде десь 600- 650 тисяч тонн", — каже Тетяна Гетьман.

За прогнозами, аграрії області зберуть близько півмільйона тонн озимої пшениці. Суспільне Львів

За словами посадовиці, розуміючи проблеми зі збутом, цьогоріч в регіоні зменшили посіви пшениці та кукурудзи. Натомість фермери сіяли більше тих культур, на які попит в країнах Євросоюзу є вищий, а це — соя і ріпак.