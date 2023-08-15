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На Львівщині тривають жнива: чи вродила озима пшениця
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На Львівщині тривають жнива: чи вродила озима пшениця

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На Львівщині тривають жнива: чи вродила озима пшениця
Суспільне Львів

На Львівщині триває збір озимої пшениці. Дощова погода змістила графіки жнив. Через це аграрії відстають за темпами на 7% порівняно з показниками минулого року. Про особливості жнивної кампанії у 2023 році дізнавалося Суспільне.

На полях аграрного підприємства у селі Завидовичі третій день збирають озиму пшеницю.

"Погода трішки вплинула, дощі були. Але зараз погода є, і молотимо. Роса є зранку, то ми виходимо десь о 10-11 годині, коли роса зникає, і починаємо молотити. До 9 години молотимо по 12-13 годин. Ми маємо за 4-5 днів, як погода буде добра, змолотити", — каже комбайнер Іван Сорока.

Збір озимої пшениці
Збір озимої пшениці. Суспільне Львів

Через дощову погоду цьогоріч жнива пізні, розповідає керівник львівського агропідприємства Віталій Брийовський. Чоловік каже, що сподівається зібрати 8 тонн зерна з гектара.

"Терміни зараз тиснуть, дощі постійно в нас, от в нашому секторі постійно опади. Коли падають опади, якість зерна погіршується, але побачимо, вже в лабораторії аналізи покажуть", — говорить керівник агропідприємства.

Цьогоріч аграрій засіяв 502 гектари озимої пшениці і 9 тисяч 500 тонн кукурудзи. Віталій Брийовський зауважує, що експортує продукцію за кордон, проте зараз має проблеми зі збутом.

"До 2022 року не було проблем, возили в Одесу, а потім почалася повномасштабна війна і заблокували порти. Ми почали возити в Польщу, в Словаччину до конвенції, а як ввели конвенцію, то ми зараз шукаємо шляхи збуту. Зараз ми налагодили канал на Нідерланди. Логістика багато забирає, але в нас варіантів немає. Нам треба продати, бо в нас ще залишок зерна 2022 року і наступні великі жнива для нас на носі — кукурудза. Елеватор на половину зараз забитий кукурудзою 2022 року. Зараз вантажимо і сподіваємось продавати, і що буде мир", — додає чоловік.

Аграрій Віталій Брийовський
Аграрій Віталій Брийовський. Суспільне Львів

Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман зазначає, збір озимої пшениці вже майже завершений — на 90%.

"Ми очікуємо побачити десь близько півмільйона тонн озимої пшениці – це те, що зберуть господарства області. Також буде ще збирання ярої пшениці. Разом буде десь 600- 650 тисяч тонн", — каже Тетяна Гетьман.

За прогнозами, аграрії області зберуть близько півмільйона тонн озимої пшениці
За прогнозами, аграрії області зберуть близько півмільйона тонн озимої пшениці. Суспільне Львів

За словами посадовиці, розуміючи проблеми зі збутом, цьогоріч в регіоні зменшили посіви пшениці та кукурудзи. Натомість фермери сіяли більше тих культур, на які попит в країнах Євросоюзу є вищий, а це — соя і ріпак.

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