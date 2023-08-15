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"У черзі за водою стою дві години". Майже дві доби через аварію на водогоні 200 тисяч жителів Кіровоградщини без води
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"У черзі за водою стою дві години". Майже дві доби через аварію на водогоні 200 тисяч жителів Кіровоградщини без води

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&quot;У черзі за водою стою дві години&quot;. Майже дві доби через аварію на водогоні 200 тисяч жителів Кіровоградщини без води
Кропивничани у черзі за водою. Вулиця Попова. Фото: Суспільне Кропивницький

Через аварію на водогоні, яка сталась у неділю, 13 серпня, без води на дві доби залишились майже 200 тисяч жителів Кіровоградської області. Це жителі Знам'янки, Кропивницького і частини Олександрійського району. Всього споживачами води підприємства "Дніпро-Кіровоград" є 400 тисяч родин. На час ремонту у Кропивницькому облаштували 30 місць підвозу води для містян біля магазинів у різних мікрорайонах, сказав Суспільному керівник комунального підприємства "Дніпро-Кіровоград" Микола Романюк. Кропивничанин Сергій Осадчий говорить, у черзі за водою стоїть дві години.

Біля магазину на вулиці Попова у черзі за водою о 12 годині була майже сотня людей. Стояли дві місткості з питною водою. Сергій Осадчий каже, не має питної води: "У квартирі є місткість на нехарчові потреби, але харчової немає. Літрів 50 я візьму, це на добу. От зараз закінчується вода в одній із місткостей. Будемо зараз телефонувати, щоб підвезли. У черзі, мабуть, години три простою".

Біля магазину на вулиці Попова у черзі за водою о 12 годині майже сотня людей.
Біля магазину на вулиці Попова у черзі за водою о 12 годині майже сотня людей. Фото: Суспільне Кропивницький

Місцева мешканка Віра Журавльова говорить, воду привезли увечері. "Люди брали, я дивилася з вікна. Такого збою, щоб геть не було води, щоб тут був ажіотаж, — нема. Як підвезли воду, то люди, звичайно, беруть".

Біля магазину на вулиці Євгена Тельнова, де розташоване одне з місць підвозу води, о 12 годині в черзі 30 людей, води в місткості немає, каже кропивничанка Любов Гриценко. "У мене тиск під 200, я ж без води не можу. У мене води взагалі немає. А придбати не можу питну воду, у мене маленька пенсія".

Біля магазину на вулиці Євгена Тельнова кропивничани чекають на підвіз води
Біля магазину на вулиці Євгена Тельнова кропивничани чекають на підвіз води. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами керівника підприємства "Дніпро-Кіровоград", на час ремонту у Кропивницькому облаштували 30 місць підвозу води для містян біля магазинів у різних мікрорайонах.

"Підвіз води ми зараз організовуємо, у першу чергу – це лікарні. Одна машина повністю виділена під гемодіаліз. Також дитячі садочки".

Сказав, підвозять воду шість машин. "Одну нам сьогодні надала Служба надзвичайних ситуацій – 24-кубова велика машина, яка буде розвозити по точках".

Микола Романюк говорить, домовилися з мережею супермаркетів "АТБ", щоб у дев'яти точках вони виставили бочки. "Ми тільки самі розвозимо, наливаємо туди воду. Крім того, ще дев'ять ми поставили по місту".

Як розповів керівник "Дніпро-Кіровоград", робітники підприємства відучора ремонтували обладнання водогону, якому понад 50 років. Відновити водопостачання планували вчора. "Але сталася така ситуація, що засувки не всі тримають."

Заповнювати мережі обласного водогону почали о 9 ранку. Вода з’явиться у Знам’янці ввечері, у Кропивницькому — вранці, сказав керівник підприємства: "Бо ми повинні наповнити резервуари чистої води та 800 кілометрів міських водопровідних мереж, які нині зовсім без води".

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