НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Трьох бійців з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами
ДержнагородиВторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯРегіони

Трьох бійців з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Трьох бійців з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами
Фото: Червоногригорівська громада

Трьох бійців з Червоногригорівської громади, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини, відзначили медалями та орденами. Про це повідомили у Telegram-каналі громади.

Романа Коваля нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни". Також посмертно відзначили орденом "За мужність" ІІІ ступеня Андрія Панасенка. Нагородили вручили родичам загиблих.

"В такі моменти звісно бракує потрібних слів, щоб висловити своє співчуття рідним. Але виконком селищної ради завжди готовий надати будь-яку допомогу родинам героїв які боронили нашу державу ціною власного життя. Слава героям!", – мовиться у повідомленні.

Ще один орден "За мужність" ІІІ ступеня особисто отримав військовослужбовець Анатолій Зазуляк

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
П'ятьох бійців з Нікополя на Дніпропетровщині посмертно відзначили держнагородами
П'ятьох бійців з Нікополя на Дніпропетровщині посмертно відзначили держнагородами
На початок