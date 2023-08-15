Трьох бійців з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Трьох бійців з Червоногригорівської громади, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини, відзначили медалями та орденами. Про це повідомили у Telegram-каналі громади.

Романа Коваля нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни". Також посмертно відзначили орденом "За мужність" ІІІ ступеня Андрія Панасенка. Нагородили вручили родичам загиблих.

"В такі моменти звісно бракує потрібних слів, щоб висловити своє співчуття рідним. Але виконком селищної ради завжди готовий надати будь-яку допомогу родинам героїв які боронили нашу державу ціною власного життя. Слава героям!", – мовиться у повідомленні.

Ще один орден "За мужність" ІІІ ступеня особисто отримав військовослужбовець Анатолій Зазуляк

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