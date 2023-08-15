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На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою
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На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою

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На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою
Річка Хаджидер. Фото: Іван Русєв/Facebook

На Одещині через діяльність невідомої української компанії висихає річка Хаджидер, яка живила прісною водою національний природний парк "Тузлівські лимани".

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, річка Хаджидер почала висихати, коли невідома компанія засипала її річище біля села Байрамчи:

"Річка майже вбита повністю, але ще була можливість проходу води під час повені й потужних дощів під міст — 20 м по ширині річища й аж по ложу нижньої відмітки річища. Зараз якісь вітчизняні невігласи збудували греблю висотою на 1,5 метра від дна річки й встановили обмеження на прохід води по двох трубам з загальним перетином лише два метри".

Річка Хаджидер разом з річкою Алкалія була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів. Вона підтримувала життя природних екосистем та біорізноманіття в природному парку, зазначив Іван Русєв.

На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою
Річка Хаджидер. Фото: Іван Русєв/Facebook

На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою
Річка Хаджидер. Фото: Іван Русєв/Facebook

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