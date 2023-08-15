На Одещині зникає річка, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою

На Одещині через діяльність невідомої української компанії висихає річка Хаджидер, яка живила прісною водою національний природний парк "Тузлівські лимани".

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, річка Хаджидер почала висихати, коли невідома компанія засипала її річище біля села Байрамчи:

"Річка майже вбита повністю, але ще була можливість проходу води під час повені й потужних дощів під міст — 20 м по ширині річища й аж по ложу нижньої відмітки річища. Зараз якісь вітчизняні невігласи збудували греблю висотою на 1,5 метра від дна річки й встановили обмеження на прохід води по двох трубам з загальним перетином лише два метри".

Річка Хаджидер разом з річкою Алкалія була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів. Вона підтримувала життя природних екосистем та біорізноманіття в природному парку, зазначив Іван Русєв.

Річка Хаджидер. Фото: Іван Русєв/Facebook

Річка Хаджидер. Фото: Іван Русєв/Facebook

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