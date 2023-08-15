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"Вивів у тінь" та привласнив понад 500 тисяч гривень" — СБУ викрила на розкраданні коштів депутата міськради на Сумщині
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"Вивів у тінь" та привласнив понад 500 тисяч гривень" — СБУ викрила на розкраданні коштів депутата міськради на Сумщині

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СБУ викрила депутата однієї з міськрад на Сумщині. За даними управління, депутат вивів у тінь та привласнив кошти, виділені громаді на відбудову зруйнованої та пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомляє Управління СБУ в Сумській області.

За даними слідства, у 2022 році означений посадовець, який також є керівником дочірнього підприємства будівельного товариства, як приватний підприємець уклав договір з Сумською ОВА на виконання будівельних робіт з ремонту об’єктів пошкодженої інфраструктури. У переліку об'єктів, які потребували ремонту та відновлення, були житлові багатоповерхові будинки та адміністративні будівлі, пошкоджені через бойові дії.

Для постачання будівельних матеріалів депутат уклав договори з афілійованимиСтруктура, яка володіє пакетом акцій основної компанії у розмірі, що менше контрольного місцевими комерційними структурами, власницею яких є його близька родичка. Вона і проводила технагляд, підтверджуючи начебто виконані в повному обсязі роботи та їхню завищену вартість. Також встановлено, що депутат вніс в кошторисну документацію ціни на будматеріали та виконані роботи, які удвічі перевищували ринкові.

За результатами лише однієї з експертиз, під час виконання договору на суму 1, 4 млн гривень, чоловік "вивів у тінь" та привласнив понад 500 тисяч гривень. Тривають інші експертизи для встановлення всієї суми завданих державі збитків.

Після обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп'ютери та документи, які містять докази цієї протиправної діяльності. Також у робочому кабінеті депутата міськради знайшли боєприпаси до вогнепальної зброї та гранати, які він незаконно зберігав.

Наразі посадовцю та керівниці комерційної структури повідомлено про підозри. Триває досудове розслідування.

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