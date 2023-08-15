За добу армія РФ понад 100 разів атакувала Запорізьку область: фото наслідків

За минулу добу, 14 серпня, війська РФ 107 разів атакували населені пункти Запорізького, Пологівського та Василівського районів на Запоріжжі. Російські військові застосували ЗРК С-300, БПЛА, РСЗВ, артилерію та авіацію. Внаслідок ракетного обстрілу села Степне загинули двоє місцевих жителів, ще одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Запорізької області.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Армія РФ поцілила ракетами ЗРК С-300 по будинках жителів села Степне Запорізького району. Вщент зруйновано декілька будинків та майно людей:

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Унаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік. Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого".

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також росіяни обстріляли населені пункти Пологівського району. Вдарили із авіації та артилерії по домівках жителів Оріхова та довколишніх сіл.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом за добу війська РФ обстріляли Степне, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Левадне, Верхню Терсу, Білогір’я, Полтавку, Темирівку, Щербаки, Малинівку, Гуляйпільське, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Малі Щербаки, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Павлівку, Лук'янівку, Плавні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 14 серпня, російські військові обстріляли 29 населених пунктів Запорізької області.

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