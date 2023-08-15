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На Закарпатті затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини
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На Закарпатті затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини

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На Закарпатті затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Закарпатті затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Одного із підозрюваних затримали у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки документів пасажирів легкового автомобіля "Audi", який прямував на виїзд з України.

"Замість паспорта подорожній надав на контроль свідоцтво про народження 15-річного юнака. Документ викликав у прикордонного наряду сумніви щодо його належності пред’явникові. Під перевірочних заходів правоохоронці встановили, що документ не належить особі, яка перетинає кордон. Пред’явник свідоцтва насправді виявився 26-річним громадянином України", — йдеться у публікації.

Іншого чоловіка виявили на пункті пропуску "Чоп (Дружба)" під час перевірки пасажирів потягу "Мукачево — Будапешт".

"24-річний киянин мав намір перетнути кордон як особа, що є опікуном жінки-інваліда. Чоловік пояснював, що його бабуся проживає у Німеччині, однак за станом здоров’я не може залишатися сама. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що документ бабусі про прийняття її на консульський облік у Гамбурзі підроблено, а підозрюваний не орієнтується у хворобах жінки, за якою начебто наглядає", — повідомляють на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

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