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У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили
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У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили

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У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили
Житомир 15 серпня. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі 15 серпня розпочали поточний ремонт частини фасадної стіни будівлі міської ради над центральним входом. Зайти в адміністративне приміщення можна із двору.

Про це Суспільному розповіла головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн.

За її словами, ремонтують фрагмент фасадної стіни, бо один із її оздоблювальних елементів в аварійному стані.

"Ми сьогодні розпочали поточний ремонт частини фасадної стіни приміщення, бо вона почала руйнуватися. Паралельно будемо розробляти паспорт на упорядкування всього фасаду та проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі, оскільки вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. З відповідним листом ми звернулися до міської ради", — розповіла Ольга Бронштейн.

У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили
У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили. Житомир 15 серпня. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили
У Житомирі ремонтують фасадну стіну міськради: вхід в установу перекрили. Житомир 15 серпня. Фото: Житомирська міська рада

Поточні ремонтні роботи на фасадні стіні будівлі міськради мають завершити за тиждень.

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