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Посадовця Миколаївщини судитимуть за закупівлю генератора за завищеними цінами
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Посадовця Миколаївщини судитимуть за закупівлю генератора за завищеними цінами

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Посадовця Миколаївщини судитимуть за закупівлю генератора за завищеними цінами
Генератор. Фото: GETTY IMAGES

На Миколаївщині судитимуть посадовця одного з комунальних підприємств Южноукраїнської міської ради за придбання генератора по завищеному тарифу. З місцевого бюджету було перераховано постачальнику суму понад 260 тисяч гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

"До суду затверджено та скеровано обвинувальний актЧастина перша статті 367 Кримінального Кодексу України стосовно мешканця міста Южноукраїнськ за неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди громадським інтересам", — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, посадовець забезпечив проведення в жовтні 2022 року процедури закупівлі дизельного генератора за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель для потреб комунального підприємства Южноукраїнської міської ради.

"Прокурором до суду подано позовну заявуСтаття 128 Кримінального процесуального кодексу України в інтересах Южноукраїнської міської територіальної громади до обвинуваченого про стягнення шкоди завданої кримінальним правопорушенням", — повідомили у прокуратурі.

Також слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на автомобіль посадовця, вартістю понад 190 тисяч гривень.

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