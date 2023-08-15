Сьогодні, 16 серпня, посадовцю територіального центру комплектування одного з районів Запоріжжя вручили два адміністративні протоколи про корупцію. За правопорушення чоловіку загрожує штраф.

Про це у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Керівник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки взяв участь у службовому розслідуванні, яке проводилося стосовно свого керівника. Крім того, бувши головою комісії, у межах цього розслідування підписав акт перевірки щодо наявності облікових карток військовозобов’язаних", – йдеться у повідомленні.

Таким чином було порушено вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за що передбачена адміністративна відповідальність.

"Стосовно посадовця склали адміністративні протоколи за ч. 1 та 2 ст. 172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення", – зазначили у відомстві.

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

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