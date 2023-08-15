У Вінниці завершився третій літній турнір із волейболу серед непрофесійних гравців. Вік учасників від 15 до 25 років, розповіла Суспільному співорганізаторка змагань Юлія Мончак. Сьогодні, 15 серпня, на міському пляжі "Хімік" змагалися 8 команд.

За словами головного судді змагань Владислава Літвінова, зазвичай, у пляжному волейболі турніри проводять у форматі 2 на 2. Сьогодні ж грали 4 на 4. Це, каже, аби долучити усіх охочих. Через спеку партію грали до 21 очка, а не до 25.

"Після 10 набраних очок команди міняються полями, щоб не було такого, що одній команді сонце світить в очі, а комусь – в спину", – каже Владислав Літвінов.

Фото: Суспільне Вінниця

Три перемоги у трьох матчах групи здобула команда "Коала". Волейболістка Ліза Дробович розповідає, що у команді грає разом із друзями, результатом задоволені.

"На початку було дуже складно подавати. Але потім увійшла в курс, і все почало виходити. Ми зібрали вже три гри, вийшли у фінал", – говорить Ліза Дробович.

Фото: Суспільне Вінниця

У паралельній групі відіграла свої поєдинки команда "Авангард". Хлопці перемогли у двох матчах, один поєдинок – програли. Антон Линчак розповідає, що його команда змагалася і в попередніх двох турнірах: "На першому ми зайняли друге місце, на минулому – перше. Ми завжди задоволені, граємо для себе, стараємось перемогти".

Перемогу у змаганнях здобула збірна Донецького національного університету, друге місце – у команди "Коала”, "бронза" дісталася гравцям "Авангарду".