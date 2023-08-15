На Черкащині працівницю ТЦК підозрюють у сприянні виїзду чоловіків за кордон

На Черкащині працівницю ТЦК підозрюють у тому, що вона допомагала військовозобов’язаним ухилитися від призову та виїжджати за кордон.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Наталія Ткачук.

За словами речниці, мова йде про адміністратора групи зв’язку підрозділу забезпечення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

"Вона пообіцяла за 6 200 доларів США вплинути на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби із подальшим виключенням його з військового обліку. Чоловік хотів ухилитися від призову під час мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України".

Фото Головного управління Нацполіції в Черкаській області

У жінки вилучили 700 доларів неправомірної вигоди, довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Її затримали за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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