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На Дніпропетровщині можна повідомити про гнізда лелек на електроопорах: для чого використовуватимуть інформацію
довкілляЕНЕРГЕТИКАРегіони

На Дніпропетровщині можна повідомити про гнізда лелек на електроопорах: для чого використовуватимуть інформацію

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гніздо лелеки
Фото: Суспільне Дніпро

Жителі Дніпропетровщини можуть передати інформацію про виявлені гнізда лелек на електроопорах та стан птахів в них. Це можна зробити на сайті "ДТЕК Дніпровські електромережі", йдеться у пресрелізі компанії, який отримало Суспільне.

За повідомленням, це допоможе енергетикам оперативно дізнаватися, де саме з’явилися нові гнізда, щоб в подальшому укріплювати їх спеціальними захисними платформами, а також передавати важливі дані про лелек орнітологам-науковцям.

"Укріплення гнізд дозволяє захистити лелек від ураження струмом або загибелі через руйнування гнізда. А також попередити аварії на лініях та відключення світла у клієнтів", — зазначили у компанії.

Функціонал розробили в рамках проєкту #Лелеченьки, який вже допоміг захистити понад 10 тисяч білих лелек в Україні.

Аби передати інформацію, необхідно перейти на сайт ДТЕК Дніпровські електромережі", відкрити розділ "#Лелеченьки: передай інформацію про гніздо" і заповнити форму.

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