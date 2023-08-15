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Привласнив понад два мільйони гривень. Жителя Дніпра підозрюють у шахрайстві
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Привласнив понад два мільйони гривень. Жителя Дніпра підозрюють у шахрайстві

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Привласнив понад два мільйони гривень. Жителя Дніпра підозрюють у шахрайстві
Людина в наручниках, фото ілюстративне. Фото: УНІАН

У Дніпрі затримали ймовірного шахрая. Як сказано на сайті Нацполіції регіону, чоловік представлявся підприємцем з багаторічним досвідом та пропонував потерпілим послуги оптової торгівлі побутовими товарами.

В оборудці підозрюють 42-річного дніпрянина. Він повідомляв потерпілим, що займається оптовою купівлею-продажем побутової техніки та обіцяв придбати товар за цінами, значно нижчими за ринкові. Зробити це обіцяв через своїх "закордонних бізнес-партнерів".

"Однак, вже в момент передачі грошей, чоловік мав на меті заволодіти ними, а зобов`язання з купівлі побутової техніки та подальшої її передачі замовнику — не виконувати. Жертвами злочинних дій шахрая стали троє місцевих жителів", – йдеться у повідомленні поліції.

Слідству вдалося встановити, що він ошукав громадян на майже 2,5 мільйони гривень.

Йому повідомили про підозру за статею 190Шахрайство Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує — до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Що відомо про випадки інтернет-шахрайства на Дніпропетровщині

Станом на 4 серпня, з початку 2023 року на Дніпропетровщині зафіксували більше ніж 5,2 тисячі випадків інтернет-шахрайства. Найчастіше людей ошукували під час онлайн-покупок, на придбанні дров, генераторів й добрив.

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