Київський районний суд Одеси взяв під варту голову Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, якого підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції.

Про це стало відомо із рішення суду, яке 14 серпня оприлюднили у судовому реєстрі.

У рішенні вказано, що суд частково погодив клопотання прокурора і застосував до посадовця арешт до 5 жовтня з можливістю вийти під заставу. Розмір застави — 5 368 000 гривень.

За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом нібито збереження державного майна від російських обстрілів. Далі він перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тис. гривень.

Мельниченка затримали 10 серпня і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 12 років з конфіскацією майна.

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