В агроформуваннях Звягельської міської територіальної громади завершили обмолот ранніх зернових культур. Незважаючи на часті опади, жнива пройшли організовано, в короткий термін, без втрат.

Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook Звягельська міська рада.

У дописі йдеться, що найбільша площа була зайнята під озимою пшеницею — 930 гектарів. На значно менших площах вирощувалися такі культури: ячмінь, овес, горох, вико-вівсяні суміші.

"Завдячуючи інтенсивним технологіям, підбору сортів, урожайність у 2023 році є вищою за минулорічну. Особливо гарні результати мають такі сорти озимої пшениці як "Скаген", "Кубус", "Сейлор", "Богемія". На окремих полях аграріїв врожайність становила 80-90 центнерів з гектара", — повідомила Звягельська міська рада.

Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Також за інформацією відділу економічного планування та підприємницької діяльності, для ведення розширеного виробництва сільгоспвиробники громади залучили кредитні ресурси за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Особливе місце в структурі посівних площ низки господарств Звягельської громади посідає озимий ріпак. У 2023 році площа збирання становила 915 гектарів. Середня врожайність — 34 центнери з гектара. Настали оптимальні строки посіву цієї культури.

Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Триває обмолот присадибних ділянок громадян.

Фото: Звягельська міська рада, Facebook

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