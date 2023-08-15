НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
АГРОНОВИНИЗерноРегіони

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
Фото: Звягельська міська рада, Facebook

В агроформуваннях Звягельської міської територіальної громади завершили обмолот ранніх зернових культур. Незважаючи на часті опади, жнива пройшли організовано, в короткий термін, без втрат.

Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook Звягельська міська рада.

У дописі йдеться, що найбільша площа була зайнята під озимою пшеницею — 930 гектарів. На значно менших площах вирощувалися такі культури: ячмінь, овес, горох, вико-вівсяні суміші.

"Завдячуючи інтенсивним технологіям, підбору сортів, урожайність у 2023 році є вищою за минулорічну. Особливо гарні результати мають такі сорти озимої пшениці як "Скаген", "Кубус", "Сейлор", "Богемія". На окремих полях аграріїв врожайність становила 80-90 центнерів з гектара", — повідомила Звягельська міська рада.

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
Фото: Звягельська міська рада, Facebook

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Також за інформацією відділу економічного планування та підприємницької діяльності, для ведення розширеного виробництва сільгоспвиробники громади залучили кредитні ресурси за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Особливе місце в структурі посівних площ низки господарств Звягельської громади посідає озимий ріпак. У 2023 році площа збирання становила 915 гектарів. Середня врожайність — 34 центнери з гектара. Настали оптимальні строки посіву цієї культури.

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Триває обмолот присадибних ділянок громадян.

В агроформуваннях Звягельської громади завершили обмолот ранніх зернових культур
Фото: Звягельська міська рада, Facebook

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
пшениця
На Криворіжжі зібрали озимих культур з понад 155 тисяч гектарів: яка середня врожайність
Квітка-фаворит: жінка з Черкащини виростила 90 кущів петунії і приймає екскурсії та фотосесії
Квітка-фаворит: жінка з Черкащини виростила 90 кущів петунії і приймає екскурсії та фотосесії
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
пшениця
У трьох районах Дніпропетровщини завершили жнива: скільки тонн врожаю зібрали
На початок