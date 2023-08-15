У Кам'янці-Подільському відзняли короткометражний фільм "Фосфор". Головну роль у ньому зіграв український актор, військовослужбовець десантно-штурмових військ в Соледарі Дмитро Лінартович. Про це Суспільному Хмельницький розповів режисер фільму Андрій Заєць.

"Дмитро щотижня, щомісяця піднімає бойовий дух тих, хто їде на фронт, він перетинається з саперами, він і зіграв сапера в фільмі "Фосфор", — розповідає режисер стрічки.

Сам Дмитро Лінартович каже, що люди втомлюються від постійно посадженого свинцевого неба, тому знімати кіно у воєнний час та воєнне сьогодення необхідно, бо українцям потрібен духовний продукт в час страху і насилля.

Дмитро Лінартович розповідає свої враження про фільм, серпень 2023. Фото: Андрій Заєць

"Ми відзняли художню кінокартину. Ця стрічка взагалі унікальна, тому що показує Кам’янець-Подільський, його краєвиди, широти, ну і плюс у нашій короткометражці задіяні живі люди",— ділиться враженнями актор.

Сценарій стрічки писав батько Дмитра — український актор та режисер Костянтин Лінартович, за оповіданням Кам’янець-Подільського письменника Славка Полятинчука.

"Ми використали одну із сюжетних ліній, де воїн ЗСУ повертається з фронту і в нього посттравматичний синдром", — розповідає Славко Полятинчук.

За словами режисера стрічки, прем’єра фільму "Фосфор" відбудеться 11 вересня на кінофестивалі "Бруківка" одразу на кількох локаціях — в Україні та за кордоном. А саме: у місті Варендорф в Німеччині, в українському домі у Варшаві, в Польщі, у місті Кам’янець-Подільський, в Броварах та в кінотеатрі "Маски" міста Одеси.

Під час презентації фільму планують зібрати кошти, які підуть на потреби Збройних сил України, додав Андрій Заєць.

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