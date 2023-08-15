НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

З початку окупації Криму українські правоохоронці зареєстрували понад 3000 кримінальних проваджень
КРИМОКУПАЦІЯПРОКУРАТУРАПОЛІЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З початку окупації Криму українські правоохоронці зареєстрували понад 3000 кримінальних проваджень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
З початку окупації Криму українські правоохоронці зареєстрували понад 3000 кримінальних проваджень
Прокуратура АРК

З початку окупації Криму у 2014 році українські органи правопорядку автономії зареєстрували понад 3 тисяч кримінальних проваджень. Але в деяких провадженнях є десятки або сотні епізодів вчинення злочинів, тому ця цифра не відображає весь масштаб роботи.

Про це повідомив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний в інтерв’ю виданню "Телеграф".

"З початку окупації Криму органи правопорядку автономії зареєстрували понад 3000 кримінальних проваджень. Але ця цифра не відображає фактичних масштабів роботи, бо є провадження, у яких 80 чи 160 епізодів вчинення злочинів. Є справи, в яких зібрано велику кількість фактів, у яких встановлюють осіб, котрі вчинили той чи інший злочин, їх виділяють в окремі кримінальні провадження", - зазначив Поночовний.

За його словами, прокуратура АР Крим та м. Севастополя побудувала свою роботу так, щоб кримінальними провадженнями охопити максимальну кількість дій, що вчиняють російські загарбники на півострові.

Водночас у 2016-2017 роках українські правоохоронці виявили, що в Україні немає державного органу або неурядової організації, що системно працювали би з воєнними злочинами в окупованому Криму. Зокрема, націоналізацію окупантами дитячого табору "Артек" кваліфікували як "привласнення власності", а не воєнний злочин.

"Тож ми для себе ухвалили рішення зібрати кримінальні провадження, які стосувались Криму, перекваліфікували їх на ст. 438 КК Українипорушення законів і звичаїв війни, і вже далі умовно поділили їх за категоріями, відповідно до порушень міжнародного гуманітарного права. Тобто поділили їх на кейси", – уточнив керівник прокуратури автономії.

Крім того, він наголосив, що за кожним кейсом закріплено прокурорів, слідчих, а також експертів з неурядових організацій. Йдеться про такі сфери справ: "Релігія", "Привласнення власності", "Незаконний заклик до російської армії", "Порушення права на справедливий судовий процес", "Екологія", "Культурна спадщина" тощо.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Незаконно ув'язненій кримській татарці Леніє Умеровій призначили судово-психіатричну експертизу
Незаконно ув'язненій кримській татарці Леніє Умеровій призначили судово-психіатричну експертизу
У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових
У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових
Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту
Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту
Ще двох кримських екссуддів засудили за держзраду
Ще двох кримських екссуддів засудили за держзраду
На початок