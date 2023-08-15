З початку окупації Криму у 2014 році українські органи правопорядку автономії зареєстрували понад 3 тисяч кримінальних проваджень. Але в деяких провадженнях є десятки або сотні епізодів вчинення злочинів, тому ця цифра не відображає весь масштаб роботи.

Про це повідомив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний в інтерв’ю виданню "Телеграф".

"З початку окупації Криму органи правопорядку автономії зареєстрували понад 3000 кримінальних проваджень. Але ця цифра не відображає фактичних масштабів роботи, бо є провадження, у яких 80 чи 160 епізодів вчинення злочинів. Є справи, в яких зібрано велику кількість фактів, у яких встановлюють осіб, котрі вчинили той чи інший злочин, їх виділяють в окремі кримінальні провадження", - зазначив Поночовний.

За його словами, прокуратура АР Крим та м. Севастополя побудувала свою роботу так, щоб кримінальними провадженнями охопити максимальну кількість дій, що вчиняють російські загарбники на півострові.

Водночас у 2016-2017 роках українські правоохоронці виявили, що в Україні немає державного органу або неурядової організації, що системно працювали би з воєнними злочинами в окупованому Криму. Зокрема, націоналізацію окупантами дитячого табору "Артек" кваліфікували як "привласнення власності", а не воєнний злочин.

"Тож ми для себе ухвалили рішення зібрати кримінальні провадження, які стосувались Криму, перекваліфікували їх на ст. 438 КК України, і вже далі умовно поділили їх за категоріями, відповідно до порушень міжнародного гуманітарного права. Тобто поділили їх на кейси", – уточнив керівник прокуратури автономії.

Крім того, він наголосив, що за кожним кейсом закріплено прокурорів, слідчих, а також експертів з неурядових організацій. Йдеться про такі сфери справ: "Релігія", "Привласнення власності", "Незаконний заклик до російської армії", "Порушення права на справедливий судовий процес", "Екологія", "Культурна спадщина" тощо.

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