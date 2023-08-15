На Львівщині внаслідок ракетної атаки 15 серпня пошкоджені 16 будинків в Оброшинській та 4 — у Зимноводівській територіальній громаді. Суспільне поспілкувалось з мешканцями села Ставчани.

В Оброшинській громаді вибухи пролунали близько 5:20. Мешканець села Ставчани Євген Ощіпок каже, дивом з родиною залишився без серйозних ушкоджень.

"Були всі в хаті, на ліжку. Всі спали. Від тривоги не проснулися, не знаю чого, чого нас не розбудило. Всі спали. І все – шум, гам. Ми не розуміємо, як ми вціліли взагалі. От одне пошкодження пальця. У жінки так само. У діда трішки на шиї є пошкодження. Маленька дитина, 4 роки, спала і навіть не пробудилась. Сила Божа, просто сила Божа, що ми всі лишилися живі. Ні одного вікна, ні одних дверей, нічого, всі осколки – всі в хаті", — каже чоловік.

Євген Ощіпок. Суспільне Львів

Хата Євгена Ощіпка після ракетної атаки РФ 15 серпня. Суспільне Львів

Житель села Михайло Венгльовський розповідає, в перший момент після вибуху була єдина думка — чи живі рідні.

"Я стаю, все скоро дуже, каву п’ю, бо до худоби треба йти, до свиней. І я так: оп — і забув сигарети, думаю, піду собі візьму сигарету. Я тільки-но туди і — вибухова хвиля. І я сам не знаю… Мене кинуло — і в кут. Я найбільше переживав за сім’ю, думаю, не дай Боже, чи вони живі, чи ні. То все було в вогні, жах був", — говорить Михайло.

Михайло Венгльовський. Суспільне Львів

За словами керівника Оброшинської ОТГ Івана Галича, у громаді пошкоджені 16 будинків. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що з них чотири відновленню не підлягають.

"На місці вже є комісія щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації, створений штаб ліквідації наслідків, сьогодні будуть збори штабу. Відповідно, вже залучені підприємства, сили громади, спільно мешканців для того, щоб вже починати роботи щодо можливості відновлення зруйнованого майна. З іншого боку, всім мешканцям запропоновано, хто не має можливості тимчасово перебувати чи проживати — такі можливості надані та забезпечені", — зазначає Іван Галич.

Пошкоджений будинок в селі Ставчани. Суспільне Львів

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 19 людей. Серед них є шестеро людей старшого віку: від 62 до 75 років, а також 10-річна дитина.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.