Ловив мишей на позиціях, спав у касці та допоміг зібрати гроші на необхідне для виконання бойових завдань — це про кота на прізвисько Град, якого під час виконання бойових завдань на Донеччині прихистив прилучанин Владислав Кіча. Відео та фото із життям фронтового кота збирало сотні тисяч переглядів у соцмережах. Популярність кота допомогла зібрати гроші на потреби підрозділу і за місяць військові купили автівки, засоби зв’язку та зарядні станції. За це Града зобразили на ротному шевроні.
Прилучанин Владислав Кіча став господарем кота Града у квітні 2023 року. Тоді разом із іншими земляками він виконував бойові завдання на Донеччині у складі 119 окремої бригади ТРО. Місячне кошеня на позиції приніс йому побратим із позивним "Абрамс".
"Цього кота назвали Град на честь тої зброї, що буде нищити орків. Тяга до дому пов’язує тебе, турбота про меншенького, фактично, у всіх були такі меншенькі любимці", — розповідає Владислав Кіча.
За його словами, Град швидко звик до звуків війни. Наступні чотири місяці кіт ловив мишей та спав у касці, яку потім змінили на камуфльоване ліжко.
"Каску другий раз, коли треба було у два, три ночі вставати, йти, то це треба було вмовляти, щоб він із неї виліз, я його забирав, казав: "Градик, я тобі її поверну". І тільки я приходжу, кладу каску на стіл — і він в неї залазить".
Одне з відео у соцмережах набрало понад 300 тисяч переглядів, тому подальше життя Града на фронті чоловік вирішив фіксувати на камеру та розповсюджувати через Telegram-канал "Батя пише", який започаткували разом із сином Юрієм. Там також публікували фото та відео із життя на фронті.
"Град, коли був маленьким, залазив на плече, йому там було комфортно. І кожен, хто приходив, ми його клац — і в нас була рубрика "Град знайомить": такий-то, такий-то. Усі пройшли.
Це допомогло нам підняти рейтинги й активність, а цей канал дав нам змогу для того, щоб тут прилучани й не тільки прилучани зібрали кошти для нашого підрозділу зокрема. За великим рахунком, це нам Град допоміг".
Зі слів Владислава Кічі, за перший місць зборів підрозділ закрив свої потреби в автомобілях, засобах зв’язку, зарядних станціях. За це Града зобразили на ротному шевроні.
"Повинен бути кіт-талісман, то це талісман. А ще дуже у нього, коли він був маленький і зараз, проглядається на лобі наче тризубчик".
Із фронту Владислав з Градом повернулися разом.
"Не могли ми його там залишити. Він з нами пробув усю нашу каденцію, достойно себе провів. Їхав він із нами в автомобілі, й зараз думає, що ми переїжджаємо на нове місце дислокації. Ні, поки що не переїжджаємо. Підрозділ наш приїхав і перебуває на відпочинку".
164-ий окремий батальйон 119 окремої бригади ТРО, який в більшості сформували прилучани, тримав оборону у Донецькій області з березня 2023 року. Тепер бійці повернулися для відновлення.
"Наше життя поділилося на два періоди: до війни і, дай Бог, ми доживемо до того, що після війни. А такого життя, звичайно, що вже не буде. Війна ця, вона не мине нікого. Всі пройдуть через неї у той чи інший спосіб — повістка із військомату чи ще якось, всі там будуть. Я пропоную і прошу прилучан прийняти рішення, бо краще бути в територіальній обороні зі своїми земляками".
Владислав Кіча приєднався до ЗСУ добровольцем 24 лютого. Він — офіцер запасу, тому із 2018 року проходив всі військові злагодження та навчання, які були в області. У перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні позиції біля Яготина та Нового Бикова, де отримав перший бойовий досвід. У мирному житті мав адвокатську практику, очолював редакцію місцевої газети "Град Прилуки", був депутатом двох скликань.
"Я так думав, а тепер переконаний, що немає ніякої романтики на війні. Абсолютно".
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