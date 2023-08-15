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Ловив мишей на позиціях та спав у касці: кіт Град допоміг військовим купити автівку, засоби зв'язку й зарядні станції
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Ловив мишей на позиціях та спав у касці: кіт Град допоміг військовим купити автівку, засоби зв'язку й зарядні станції

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Ловив мишей на позиціях та спав у касці: кіт Град допоміг військовим купити автівку, засоби зв'язку й зарядні станції
ФОТО: Суспільне Чернігів

Ловив мишей на позиціях, спав у касці та допоміг зібрати гроші на необхідне для виконання бойових завдань — це про кота на прізвисько Град, якого під час виконання бойових завдань на Донеччині прихистив прилучанин Владислав Кіча. Відео та фото із життям фронтового кота збирало сотні тисяч переглядів у соцмережах. Популярність кота допомогла зібрати гроші на потреби підрозділу і за місяць військові купили автівки, засоби зв’язку та зарядні станції. За це Града зобразили на ротному шевроні.

Прилучанин Владислав Кіча став господарем кота Града у квітні 2023 року. Тоді разом із іншими земляками він виконував бойові завдання на Донеччині у складі 119 окремої бригади ТРО. Місячне кошеня на позиції приніс йому побратим із позивним "Абрамс".

Кошеня Град на позиціях військових на Донеччині
Кошеня Град. ФОТО: Владислав Кіча

"Цього кота назвали Град на честь тої зброї, що буде нищити орків. Тяга до дому пов’язує тебе, турбота про меншенького, фактично, у всіх були такі меншенькі любимці", — розповідає Владислав Кіча.

За його словами, Град швидко звик до звуків війни. Наступні чотири місяці кіт ловив мишей та спав у касці, яку потім змінили на камуфльоване ліжко.

"Каску другий раз, коли треба було у два, три ночі вставати, йти, то це треба було вмовляти, щоб він із неї виліз, я його забирав, казав: "Градик, я тобі її поверну". І тільки я приходжу, кладу каску на стіл — і він в неї залазить".

Кошеня Град спить у касці Владислава на військових позиціях
Кошеня Град у касці Владислава. ФОТО: Владислав Кіча

Одне з відео у соцмережах набрало понад 300 тисяч переглядів, тому подальше життя Града на фронті чоловік вирішив фіксувати на камеру та розповсюджувати через Telegram-канал "Батя пише", який започаткували разом із сином Юрієм. Там також публікували фото та відео із життя на фронті.

"Град, коли був маленьким, залазив на плече, йому там було комфортно. І кожен, хто приходив, ми його клац — і в нас була рубрика "Град знайомить": такий-то, такий-то. Усі пройшли.

Град на плечі у одного з військових на позиціях на Донеччині
Град на плечі у одного з військових. ФОТО: Владислав Кіча

Це допомогло нам підняти рейтинги й активність, а цей канал дав нам змогу для того, щоб тут прилучани й не тільки прилучани зібрали кошти для нашого підрозділу зокрема. За великим рахунком, це нам Град допоміг".

Автівка, яку купили військові з Прилуччини завдяки Граду
Автівка, яку купили військові завдяки Граду. ФОТО: Владислав Кіча

Зі слів Владислава Кічі, за перший місць зборів підрозділ закрив свої потреби в автомобілях, засобах зв’язку, зарядних станціях. За це Града зобразили на ротному шевроні.

Кіт Град допоміг військовим з Прилуччини купити автівку, засоби зв'язку й зарядні станції
Зображення кота Града на прапорі. ФОТО: Владислав Кіча

"Повинен бути кіт-талісман, то це талісман. А ще дуже у нього, коли він був маленький і зараз, проглядається на лобі наче тризубчик".

Із фронту Владислав з Градом повернулися разом.

"Не могли ми його там залишити. Він з нами пробув усю нашу каденцію, достойно себе провів. Їхав він із нами в автомобілі, й зараз думає, що ми переїжджаємо на нове місце дислокації. Ні, поки що не переїжджаємо. Підрозділ наш приїхав і перебуває на відпочинку".

Кіт Град зі своїм господарем Владиславом Кічею на позиціях на Донеччині
Кіт Град зі своїм господарем Владиславом Кічею. ФОТО: Владислав Кіча

164-ий окремий батальйон 119 окремої бригади ТРО, який в більшості сформували прилучани, тримав оборону у Донецькій області з березня 2023 року. Тепер бійці повернулися для відновлення.

"Наше життя поділилося на два періоди: до війни і, дай Бог, ми доживемо до того, що після війни. А такого життя, звичайно, що вже не буде. Війна ця, вона не мине нікого. Всі пройдуть через неї у той чи інший спосіб — повістка із військомату чи ще якось, всі там будуть. Я пропоную і прошу прилучан прийняти рішення, бо краще бути в територіальній обороні зі своїми земляками".

Владислав Кіча приєднався до ЗСУ добровольцем 24 лютого. Він — офіцер запасу, тому із 2018 року проходив всі військові злагодження та навчання, які були в області. У перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні позиції біля Яготина та Нового Бикова, де отримав перший бойовий досвід. У мирному житті мав адвокатську практику, очолював редакцію місцевої газети "Град Прилуки", був депутатом двох скликань.

"Я так думав, а тепер переконаний, що немає ніякої романтики на війні. Абсолютно".

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