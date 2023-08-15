Лікарі військової медичної служби лікують цивільних на прифронтових та деокупованих територіях на півночі Чернігівщини. Це ініціатива лікарів, підтримана командиром бригади. Як показала практика, внаслідок бойових дій населення зіткнулось з дефіцитом надання медичних послуг. Про це Суспільному розказав начальник медичної служби бригади Андрій Шипко. За його словами, тепер він ініціюватиме запровадження на державному рівні поняття військово-цивільної медичної допомоги.

Андрій Шипко за фахом — лікар-онколог, до грудня минулого року виконував обов’язки керівника Національного інституту раку.

Начальник медичної служби бригади Андрій Шипко (у центрі). ФОТО: Суспільне Чернігів

"Коли ми приїжджаємо на звільнені, прифронтові території, ми бачимо дуже гостру проблему — це надання медичної допомоги цивільним людям. І ми дуже раді, що ми, крім того, що виконуємо свій військовий обов’язок – допомагаємо нашим військовим побратимам, то до нас звертаються багато цивільних людей".

Військові медики оглядають пацієнта. ФОТО: Суспільне Чернігів

Херсонщина, Донеччина, Чернігівщина — згадує географію роботи медичної служби анестезіолог Андрій. Каже, більшість цивільних пацієнтів – люди похилого віку та діти.

Командир медичної роти Андрій. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Це не мобільні люди, які вчасно виїхали. Старі – це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця. У дітей: ангіни, кишкові захворювання, проблеми з вухами".

Андрій Шипко каже, що в їхній бригаді працюють лікарі різних спеціалізацій:

"У нас є анестезіологи, хірурги травматологи, щелепно-лицьові хірурги, стоматологи, терапевти, лікарі загальної практики, діагности".

Військовий лікар-стоматолог оглядає пацієнта. ФОТО: Суспільне Чернігів

Військова медична служба об’єднує в собі евакуаційну команду, лікувальні підрозділи, мобільний стоматологічний кабінет. Останній – на колесах. Стоматологи лікують зуби військовим і місцевим, цивільним. Тут працюють двоє лікарів: Євгеній — з Вінницької області та Андрій — з Одеси. Він — щелепно-лицевий хірург.

Щелепно-лицевий хірург Андрій. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Там, де стоять наші хлопці, там ми й знаходимось, до них ближче. Але допомагаємо й місцевим. По селах люди інколи навіть не знають, що таке стоматологія. Діти налякані, бо вони ніколи раніше не зустрічалися зі стоматологами. Але в цьому навіть є плюс".

Його колега з Вінниччини каже, що вони надають допомогу всім, хто її потребує.

Лікар-стоматолог Євгеній. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Наші двері відкриті для всіх. Надаємо допомогу всім, хто цього потребує. Проконсультуємо, розкажемо, як далі з зубчиком поступити, бо дуже часто люди за короткий час хочуть зробити дуже багато і не виходячи з цього кабінету. Наші можливості є дійсно великими, але все одно потрібна консультація".

Послугами військових лікарів скористалась Катерина та поділилася своїми враженнями.

Пацієнтка Катерина. ФОТО: Суспільне Чернігів

"У мене дуже багато хвороб. Я коли почала розказувати, мені самій соромно стало, таке враження, що в мене від п’яток до потилиці все болить. Дуже уважно вислухали, я отримала важливу консультацію цих лікарів. Дуже задоволена, що я потрапила до цих лікарів, зараз те, що вони порадили, ми проходимо".

Тепер медична служба надає послуги цивільним на рівні військової бригади, наступна ідея Андрія Шипка — закріпити практику на державному рівні.

Стоматолог оглядає пацієнта. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Ми будемо готувати, мабуть, документи, що ввести в нашій державі таке поняття, як військово-цивільна медична допомога. Вона повинна надаватись військовими лікарями, які можуть за наказом поїхати на ту чи іншу деокуповану територію, розвернути там систему фахової медичної допомоги…".

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