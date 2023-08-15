У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти майже місяць утримують Сергія Спартесного, начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу працівника Запорізької АЕС, якому понад 60 років. Зв’язку із чоловіком немає, як і жодної інформації про його стан здоров'я.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Сергія Спартесного озброєні російські військові викрали 18 липня 2023 року: прийшли додому та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. До цього неодноразово проводили обшуки, постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі.

"Весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком просто немає", — йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" закликають світову спільноту докласти максимальних зусиль та вжити заходів, аби звільнити усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні.

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