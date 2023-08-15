НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Фото: Суспільне Суми

У Сумах попрощалися з двома захисниками України — військовим Геннадієм Вороніним та медикинею Дар’єю Філіп’євою. До Свято-Воскресенського собору 15 серпня прийшли віддати останню шану захисникам рідні, друзі та побратими.

Знайома загиблого військового Геннадія Вороніна пані Марія розповіла: Геннадій пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. "Сирота, без батька і мами ріс. Кадровий військовий Дуже хороший хлопчик. Закінчив наш кадетський корпус, потім у Харкові військову академію. Спочатку служив тут у Сумах, а під Запоріжжям убили. Так шкода. Мати померла, коли йому було 7 років. Бабуся виховувала його сама", - розповіла жінка.

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

Сестра загиблого воїна Марія теж розповіла про свого брата: "Завжди був, як сонечко. Постійно усміхнений, настрій завжди був на підйомі, коли він був поруч. Неймовірна людина. Дуже сумую за ним".

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

23-річний Геннадій Воронін загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання, повідомив т.в.о. начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха.

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища, поруч із 35-річною бойовою медикинею Дар’єю Філіп’євою, з позивним "Блискавка", яка загинула у боях на сході України. Одногрупниця з університету, Анна розповіла: Дар’я служила у Збройних силах України з 2019 року. За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Фото з Facebook Дар’ї Філіп’євої

"Вона завжди хотіла бути на нулю. Максимально допомагала нашим воїнам виживати. Мені завжди казала, що дуже рада, що рятувала всіх, хто до неї потрапляв. Жоден воїн на її руках не помер. Одного разу так трапилося, що її машина потрапила на міну і підірвалась, але Даша врятувала і себе і бійців, які були поранені", - розповіла Анна.

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Прощання з Дар’єю Філіп’євою. Фото: Суспільне Суми

У 2019 році Дар’я Філіп’єва закінчила курс для бойового медичного персоналу. Свій позивний "Блискавка" отримала за швидку реакцію. Після повномасштабного вторгнення вона долучилась до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини.

У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дар’ю Філіп’єву та військового Геннадія Вороніна
Прощання з Дар’єю Філіп’євою. Фото: Суспільне Суми

"Дуже сильна і вольова людина. Вона не знала слова "Ні". У неї не було жодних перешкод до її мети. Дар’я була різнобічно розвиненою. Її рішення піти на війну було цілковито виваженим. Пам’ятаю, у неї був поганий зір, вона зробила лазерну корекцію. Тобто, вона пішла на війну свідомо і підготовлено", - розповіла одногрупниця "Блискавки" Дар’я.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Третя штурмова бригада. Прощання із військовослужбовцем Михайлом Колесніком: фото
"Він був патріотом до останнього свого подиху". У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Колесніком
На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству
На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству
На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Тараса Міщука
На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Тараса Міщука
Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах
Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах
На початок