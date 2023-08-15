У Сумах попрощалися з двома захисниками України — військовим Геннадієм Вороніним та медикинею Дар’єю Філіп’євою. До Свято-Воскресенського собору 15 серпня прийшли віддати останню шану захисникам рідні, друзі та побратими.

Знайома загиблого військового Геннадія Вороніна пані Марія розповіла: Геннадій пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. "Сирота, без батька і мами ріс. Кадровий військовий Дуже хороший хлопчик. Закінчив наш кадетський корпус, потім у Харкові військову академію. Спочатку служив тут у Сумах, а під Запоріжжям убили. Так шкода. Мати померла, коли йому було 7 років. Бабуся виховувала його сама", - розповіла жінка.

Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

Сестра загиблого воїна Марія теж розповіла про свого брата: "Завжди був, як сонечко. Постійно усміхнений, настрій завжди був на підйомі, коли він був поруч. Неймовірна людина. Дуже сумую за ним".

Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

23-річний Геннадій Воронін загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання, повідомив т.в.о. начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха.

Прощання з Геннадієм Вороніним. Фото: Суспільне Суми

Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища, поруч із 35-річною бойовою медикинею Дар’єю Філіп’євою, з позивним "Блискавка", яка загинула у боях на сході України. Одногрупниця з університету, Анна розповіла: Дар’я служила у Збройних силах України з 2019 року. За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Фото з Facebook Дар’ї Філіп’євої

"Вона завжди хотіла бути на нулю. Максимально допомагала нашим воїнам виживати. Мені завжди казала, що дуже рада, що рятувала всіх, хто до неї потрапляв. Жоден воїн на її руках не помер. Одного разу так трапилося, що її машина потрапила на міну і підірвалась, але Даша врятувала і себе і бійців, які були поранені", - розповіла Анна.

Прощання з Дар’єю Філіп’євою. Фото: Суспільне Суми

У 2019 році Дар’я Філіп’єва закінчила курс для бойового медичного персоналу. Свій позивний "Блискавка" отримала за швидку реакцію. Після повномасштабного вторгнення вона долучилась до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини.

Прощання з Дар’єю Філіп’євою. Фото: Суспільне Суми

"Дуже сильна і вольова людина. Вона не знала слова "Ні". У неї не було жодних перешкод до її мети. Дар’я була різнобічно розвиненою. Її рішення піти на війну було цілковито виваженим. Пам’ятаю, у неї був поганий зір, вона зробила лазерну корекцію. Тобто, вона пішла на війну свідомо і підготовлено", - розповіла одногрупниця "Блискавки" Дар’я.

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