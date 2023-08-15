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Струс мозку, забійні рани. У лікарні Дніпра перебуває один поранений внаслідок ракетного удару
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Струс мозку, забійні рани. У лікарні Дніпра перебуває один поранений внаслідок ракетного удару

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Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Дніпро

У стаціонарі лікарні Дніпра перебуває чоловік, поранений внаслідок ракетного удару по місту 15 серпня. Про це Суспільному розповів лікар-травматолог Алі.

"До нас надійшло двоє поранених. Жінці надали допомогу та відправили на амбулаторне лікування під нагляд травматолога та хірурга за місцем проживання. Інший поранений — чоловік, він надійшов до відділення близько 5-ої ранку. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні шкірні рани обличчя, кисті та гомілки. Наразі його стан стабільний, неважкий, медикаментозне лікування триває", — сказав медик.

За його словами, поранений чоловік від спілкування з журналістами відмовився.

Загалом кількість травмованих — троє. У ще однієї жінки, за даними пресслужби Дніпропетровської обласної військової адміністрації, гостра реакція на стрес.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 15 серпня

  • О 5-ій ранку 15 серпня армія РФ влучила по одному з підприємств Дніпра. Пошкоджені також дві школи та спортивний об'єкт міста. Відомо про трьох поранених.

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