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"Психологи на війні": на Херсонщині дітям допомагають подолати наслідки окупації та обстрілів
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"Психологи на війні": на Херсонщині дітям допомагають подолати наслідки окупації та обстрілів

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Діти реабілітація
Херсон. Діти на занятті з психологічної підтримки, 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині учасники проєкту "Психологи на війні" разом із дитячою точкою ЮНІСЕФ "Спільно" об’єднали зусилля, щоб підтримати херсонських дітей. Проєкт існує понад рік. Участь у ньому беруть лікарі, психологи і психотерапевти з Київщини. Щоп’ятниці спеціалісти працюють у Херсоні, раз на тиждень виїжджають у деокуповані села правобережжя області.

Херсонка Наталя Орлова привела доньку Софію на заняття. За її словами, тут дитина може отримати психологічну підтримку і допомогу.

"Стараємося по можливості відвідувати, щоб діти розвивалися і трішки настрій у них покращувався", говорить жінка.

"Психологи на війні": на Херсонщині дітям допомагають подолати наслідки окупації та обстрілів
Херсон. Діти на занятті з психологічної реабілітації, 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Учасники проєкту "Психологи на війні" два місяці співпрацюють з дитячою точкою ЮНІСЕФ "Спільно" у Херсоні, розказав координатор Андрій Кличановський. Роботу в регіоні розпочали після підриву російськими військовими Каховської ГЕС.

"Ми були у Киселівці, у Чорнобаївці, ми були в інших селищах і бачимо, що люди поступово повертаються, привозять своїх дітей, онуків. Але зараз не можна сказати, що діти безхазяйні, бо є батьки поряд, але у такій виховній та спеціальній роботі є певна прогалина", розповів координатор.

психологічна підтримка
Херсон. Діти слухають спеціалістів проєкту "Психологи на війні", 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

На заняттях батькам пояснюють, як поводитися з дітьми у стресових ситуаціях, після окупації та обстрілів.

"З дітьми працюють у форматі арттерапії, у форматі казкотерапії, музикотерапії, ігрових заходів. Діти цю інформацію сприймають полегшено, вони відпрацьовують якісь свої негативні стани. Оптимально проблему вирішити на початку, коли ще дія цього стану не закріпилася у психіці цієї дитини", додає Кличановський.

психологічна підтримка
Херсон. Діти малюють свої страхи, 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Фахівці проєкту за власною ініціативою купили певні речі: іграшки, конструктори, речі для поробок.

"Щоб діти у процесі гри, ліплення, збирання, конструювання, ці страхи, які є, негатив, локалізували у ці речі, відпрацьовували негатив, переводили його у позитив", — говорить чоловік.

психологічна підтримка
Херсон. Іграшки та книжки в центрі "Спільно", 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Супервізор проєкту дитячої точки "Спільно" у Херсоні Рід Рефатов говорить, що на Херсонщині вдалося добре налагодити роботу.

"Дуже нам пощастило знайти один одного, здебільшого у нас в точках надається психологічна допомога, але такий потужний колега, який з’явився, дуже допоміг з організацією. Особливо у пунктах, де ми працюємо в області", сказав Рід Рефатов.

"Психологи на війні": на Херсонщині дітям допомагають подолати наслідки окупації та обстрілів
Херсон. Фахівці проєкту "Психологи на війні", 11 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Також спеціалісти проєкту працюють з вчителями та вихователями.

"Вони як предмет нашої роботи, як люди, які на цій території живуть. А з іншого боку, вони повинні вміти справлятися з ситуаціями, коли до них з запитанням приходить дитина, чи клієнт. Вони мають вміти зняти якусь напругу", розповів координатор проєкту.

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