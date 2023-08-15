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В Ірпені відновили майже третину будівель, пошкоджених під час повномасштабного вторгнення російських військ
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В Ірпені відновили майже третину будівель, пошкоджених під час повномасштабного вторгнення російських військ

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В Ірпені відновили майже третину будівель, пошкоджених під час повномасштабного вторгнення російських військ
Один з пошкоджених будинків в Ірпені, який мають відновити за кошти UNITED24. Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА / Facebook

На Київщині в Ірпінській громаді відновили повністю та частково зі збереженням функціонального призначення майже 1 тисячу об'єктів. В цілому внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону пошкоджено понад 3300 будівель, серед них більше 3100 із житлового фонду.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації із посиланням на Департамент регіонального розвитку.

В адміністрації нагадують, що на території Ірпінської громади протягом лютого-березня 2022 року велися активні бойові дії. Внаслідок цього руйнувань та ушкоджень різного ступеня зазнали як житлові будинки, так і різні установи.

"Відбудова пошкоджених об’єктів у місті триває. Зокрема, на вулиці Натана Рибака в Ірпені за державні кошти було виконано поточний ремонт загалом у 5 будинках",— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинку за адресою вул. Натана Рибака, 2 ремонтні роботи завершили у жовтні минулого року. За рахунок резервного фонду тут були замінені вікна і вхідні двері. У будівлі проживають 112 людей, серед яких 16 — діти, поінформували в адміністрації.

Також, за інформацією КОДА, наприкінці 2022 року відновили і багатоквартирний будинок на вул. Натана Рибака, 25 В/2. У ньому мешкають 206 громадян, із них 54 дітей. У будівля замінили вікна та двері за кошти, виділені з резервного фонду. Крім того, в рамках наданої субвенції закупили будівельні матеріали на оновлення фасаду.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

42 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Ірпеня отримали транші на відбудову після повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. В цілому, це майже 78 мільйонів гривень за програмою "ВідновиДІМ".

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

На початку серпня 2023 року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин поінформував, що в місті потрібно демонтувати півтори тисячі будинків, зруйнованих під час бойових дій минулого року.

В Ірпені капітально відремонтують 12 багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію Київщини. 282 мільйони гривень виділили з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об’єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.

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